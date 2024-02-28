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Німеччина піднімала винищувача через російський літак: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина піднімала винищувача через російський літак: деталі
фото: соцмережа Х/Team Luftwaffe

Німецький винищувач здійснив «візуальний контроль», після чого операція була завершена «без подальших інцидентів»

Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) змушені були піднімати у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії. Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у соціальній мережі Х.

Зазначається, що це сталося ще у понеділок, 26 лютого. Сигнал тривоги був активований в місті Лааге через фіксацію російського Іл-20М, який «без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter».

Німецький винищувач здійснив «візуальний контроль», після чого операція була завершена «без подальших інцидентів».

Раніше повідомлялося, що Франція піднімала в повітря свої винищувачі Mirage, щоб перехопити російський військовий літак біля узбережжя Естонії. 

Нагадаємо, НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

До слова, представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО. 

Теги: росія Німеччина літак винищувач

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