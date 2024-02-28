Німеччина піднімала винищувача через російський літак: деталі

Німецький винищувач здійснив «візуальний контроль», після чого операція була завершена «без подальших інцидентів»

Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) змушені були піднімати у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії. Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у соціальній мережі Х.

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Зазначається, що це сталося ще у понеділок, 26 лютого. Сигнал тривоги був активований в місті Лааге через фіксацію російського Іл-20М, який «без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter».

Німецький винищувач здійснив «візуальний контроль», після чого операція була завершена «без подальших інцидентів».

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Раніше повідомлялося, що Франція піднімала в повітря свої винищувачі Mirage, щоб перехопити російський військовий літак біля узбережжя Естонії.

Нагадаємо, НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

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Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

До слова, представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.