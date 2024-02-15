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Партизани розвідали розташування балтійського флоту РФ у Санкт-Петербурзі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани розвідали розташування балтійського флоту РФ у Санкт-Петербурзі (фото)
Партизани зібрали дані про кількість кораблів та підводних суден у порту міста Кронштадт
фото: партизанський рух «Атеш»

Було зафіксовано близько десятка кораблів різного типу

Партизани слідкують за російським флотом не тільки в окупованому Криму, а й навіть в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».  

«Наші агенти розпочали роботу зі збору даних про балтійський флот Росії. У процесі роботи ми зібрали дані про кількість кораблів та підводних суден у порту міста Кронштадт. Було зафіксовано близько десятка кораблів різного типу, в основному корвети, протидиверсійні катери, тральщики та два підводні човни», – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну

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Теги: партизани флот

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