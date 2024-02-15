Партизани розвідали розташування балтійського флоту РФ у Санкт-Петербурзі (фото)

Партизани зібрали дані про кількість кораблів та підводних суден у порту міста Кронштадт

Було зафіксовано близько десятка кораблів різного типу

Партизани слідкують за російським флотом не тільки в окупованому Криму, а й навіть в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Наші агенти розпочали роботу зі збору даних про балтійський флот Росії. У процесі роботи ми зібрали дані про кількість кораблів та підводних суден у порту міста Кронштадт. Було зафіксовано близько десятка кораблів різного типу, в основному корвети, протидиверсійні катери, тральщики та два підводні човни», – зазначається у повідомленні.

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