У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)

Уламки дрона пошкодили житловий будинок на Піскаревському проспекті в Санкт-Петербузі

Ранок для пітерців почався з гучного вибуху

У російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомили російські ЗМІ.

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За попередніми даними місцевого видання «Фонтанка», через падіння дрона сьогодні вранці стався вибух у житловому будинку на Піскаревському проспекті. Обійшлося без потерпілих. Щонайменше один під'їзд зазнав серйозних пошкоджень. На опублікованих відео видно руйнування балкона й вікон, надворі розкидані уламки.

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Місцеві розповідають, що вранці вони побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху, якому передував звук мотора.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов заявив, що на місці події у Червоногвардійському районі міста працюють рятувальники та силовики.

«Жертв немає. Частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано», – написав він у Telegram.

Як пишуть ЗМІ, ціллю атаки могла бути нафтобаза «Струмки», розташована неподалік.

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За даними Telegram-каналу Shot, пошкоджені мінімум 15 квартир на всіх п'яти поверхах будинку. Евакуйовано 100 осіб.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.