У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)
Ранок для пітерців почався з гучного вибуху
У російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомили російські ЗМІ.
За попередніми даними місцевого видання «Фонтанка», через падіння дрона сьогодні вранці стався вибух у житловому будинку на Піскаревському проспекті. Обійшлося без потерпілих. Щонайменше один під'їзд зазнав серйозних пошкоджень. На опублікованих відео видно руйнування балкона й вікон, надворі розкидані уламки.
Місцеві розповідають, що вранці вони побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху, якому передував звук мотора.
Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов заявив, що на місці події у Червоногвардійському районі міста працюють рятувальники та силовики.
«Жертв немає. Частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано», – написав він у Telegram.
Як пишуть ЗМІ, ціллю атаки могла бути нафтобаза «Струмки», розташована неподалік.
За даними Telegram-каналу Shot, пошкоджені мінімум 15 квартир на всіх п'яти поверхах будинку. Евакуйовано 100 осіб.
Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.
Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.
Коментарі — 0