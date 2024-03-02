Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)
Уламки дрона пошкодили житловий будинок на Піскаревському проспекті в Санкт-Петербузі
фото: Shot

Ранок для пітерців почався з гучного вибуху

У російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомили російські ЗМІ.

За попередніми даними місцевого видання «Фонтанка», через падіння дрона сьогодні вранці стався вибух у житловому будинку на Піскаревському проспекті. Обійшлося без потерпілих. Щонайменше один під'їзд зазнав серйозних пошкоджень. На опублікованих відео видно руйнування балкона й вікон, надворі розкидані уламки.

Місцеві розповідають, що вранці вони побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху, якому передував звук мотора.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов заявив, що на місці події у Червоногвардійському районі міста працюють рятувальники та силовики.

«Жертв немає. Частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано», – написав він у Telegram.

Як пишуть ЗМІ, ціллю атаки могла бути нафтобаза «Струмки», розташована неподалік.

За даними Telegram-каналу Shot, пошкоджені мінімум 15 квартир на всіх п'яти поверхах будинку. Евакуйовано 100 осіб.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

Теги: росія будинок Санкт-Петербург дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Вчора, 07:50
Погрози Путіна дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї
НАТО відповіло на погрози Путіна застосувати ядерну зброю
Вчора, 21:19
Франція може дати своїх солдатів Україні
Франція може відправити війська до України? Прем'єр-міністр знайшов варіанти
29 лютого, 08:34

Соціум

У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)
У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)
У Росії прізвище Навального прирівняно до екстремістської символіки
У Росії прізвище Навального прирівняно до екстремістської символіки
Франція розповіла, хто причетний до паніки щодо клопів у Парижі
Франція розповіла, хто причетний до паніки щодо клопів у Парижі
Європа опинилась на порозі міграційної кризи
Європа опинилась на порозі міграційної кризи
Чи застосує Путін ядерну зброю проти України та інших країн: оцінка ISW
Чи застосує Путін ядерну зброю проти України та інших країн: оцінка ISW
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
33K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
20K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
11K
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
7277
Померла відома співачка, яка заповіла свою останню пісню маленькому синові
7001
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх в Парижі: Макрон зробив заяву

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua