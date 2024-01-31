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Українська розвідка атакувала нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська розвідка атакувала нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі (відео)
Росіяни написали про падіння дрона на території нафтопереробного заводу «Невский мазут»
фото з відкритих джерел

Росіяни заявили про влучання безпілотника у нафтопереробний завод 

Український дрон впав на території Невського нафто-переробного заводу у російському Санкт-Петербурзі. За цією спец операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомило джерело в спецслужбах.

Як зазначається, росіяни намагались збити український БПЛА з комплексу С-400 – це найпотужніша система ППО, що є в арсеналі ворога. Проте збиття не виявилось ефективним – дрон все одно упав на території Невського НПЗ.

«Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі», – пояснило джерело.

Сьогодні низка російських Telegram-каналів написали про падіння дрона на території нафтопереробного заводу «Невский мазут» в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, уранці понеділка, 29 січня, росіяни заявили про влучання безпілотника у нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Зазначається, що дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі. Це сталося близько 7 ранку за московським часом. 

Пізніше губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що система радіоелектронної боротьби нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» начебто запобігла атаці безпілотника. «На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальні служби. Постраждалих немає, займання немає», – написав Михайло Євраєв. 

«Славнефть», за офіційними даними, за обсягом видобутку нафти входить до десяти найбільших нафтових компаній Росії.

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Теги: нафта завод розвідка росія

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