У Санкт-Петербурзі затримали понад 20 ЛГБТ-активістів



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ЛГБТ-активісти вийшли на акцію, погоджувати яку відмовилась влада

У Санкт-Петербурзі затримали понад 20 ЛГБТ-активістів. Як пізніше розповіли самі учасники акції, затримано 29 осіб.

Акція ЛГБТ-спільноти не була узгоджена з міською владою. У числі затриманих двоє організаторів акції - Юрій Гавріков і Олексій Назаров. Назаров встав на площі з райдужним прапором, після чого його затримали.

«Ехо Москви» повідомляло, що в зв'язку відсутністю погодження, активісти вирішили провести акцію в форматі одиночних пікетів. Раніше вони подали кілька заявок на хід і запропонували дев'ять різних варіантів маршруту. Однак міська влада заявила, що за всіма пропонованими адресами ведуться ремонтні роботи.

Організатори акції намагалися оскаржити рішення мерії в суді, проте суд визнав відмову влади Петербургу законним.

Джерело: Дождь