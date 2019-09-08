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    У світі

    У Сараєво пройшов перший в країні гей-парад

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    <p>У Боснії і Герцеговині відбувся перший ЛГБТ-парад</p> - У Сараєво пройшов перший в країні гей-парад

    У Боснії і Герцеговині відбувся перший ЛГБТ-парад

    Фото: EPA-EFE

    У Боснії і Герцеговині відбувся перший ЛГБТ-парад

    У Сараєво, столиці Боснії і Герцеговини, за посилених заходів безпеки пройшов перший в країні гей-парад.

    Про це повідомляє Радіо Свобода

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    Згідно з повідомленням, марш 8 вересня пройшов під гаслом «Хочу вийти». Сотні людей нетрадиційної орієнтації та прихильників руху вийшли на вулиці міста у футболках із зображенням райдуги. Під свист та барабанний стукіт учасники акції тримали в руках плакати із написом «Об’єднані у різноманітті». 

    Як зазначається, хода розпочалася біля «вічного вогню» жертв Другої світової війни, а закінчилася біля стін парламенту. Загалом відстань між цими точками складає приблизно півтора кілометра. 

    За інформацією місцевих ЗМІ, у марші взяли участь понад 1000 осіб, такою ж була і кількість правоохоронців, які забезпечували дотримання порядку. 

    Зазначимо, що в 2008 і 2014 роках були спроби провести подібні акції в Сараєво, але тоді на учасників напали хулігани і радикальні ісламісти.

    Нагадаємо, у столиці Чехії уперше за підтримки мерії міста пройшов гей-парад. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Праги, щоб приєднатися до «гей-прайду» і завершити фестиваль «Prague Prіde 2019», який тривав тиждень.

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