У Сараєво пройшов перший в країні гей-парад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Боснії і Герцеговині відбувся перший ЛГБТ-парад Фото: EPA-EFE

У Боснії і Герцеговині відбувся перший ЛГБТ-парад

У Сараєво, столиці Боснії і Герцеговини, за посилених заходів безпеки пройшов перший в країні гей-парад.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, марш 8 вересня пройшов під гаслом «Хочу вийти». Сотні людей нетрадиційної орієнтації та прихильників руху вийшли на вулиці міста у футболках із зображенням райдуги. Під свист та барабанний стукіт учасники акції тримали в руках плакати із написом «Об’єднані у різноманітті».

Як зазначається, хода розпочалася біля «вічного вогню» жертв Другої світової війни, а закінчилася біля стін парламенту. Загалом відстань між цими точками складає приблизно півтора кілометра.

За інформацією місцевих ЗМІ, у марші взяли участь понад 1000 осіб, такою ж була і кількість правоохоронців, які забезпечували дотримання порядку.

Зазначимо, що в 2008 і 2014 роках були спроби провести подібні акції в Сараєво, але тоді на учасників напали хулігани і радикальні ісламісти.

Нагадаємо, у столиці Чехії уперше за підтримки мерії міста пройшов гей-парад. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Праги, щоб приєднатися до «гей-прайду» і завершити фестиваль «Prague Prіde 2019», який тривав тиждень.