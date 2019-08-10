У столиці Чехії уперше за підтримки мерії міста пройшов гей-парад



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ЛГБТ-фестиваль «Prague Prіde 2019» в Празі / Фото Радіо Свобода.

На «Празький прайд» вийшли не лише чехи, а й представники ЛГБТ-спільноти з інших країн

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Чехії Праги, щоб приєднатися до «гей-прайду» і завершити фестиваль «Prague Prіde 2019», який тривав тиждень. Дев’ятий за чисельністю «Марш рівності» супроводжувала 21 автівка з гучномовцями, з яких лунала музика. На кожній із них відбувалось шоу з танцями і співами найяскравіших представників ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За оцінками організаторів, у заході взяли участь понад 30 тисяч осіб. За порядком на марші стежили десятки поліцейських.

До маршу приєдналися також представники мерії Праги, зокрема мер Зденєк Гржіб, який кілька днів тому урочисто підняв на будівлі міськадміністрації веселковий прапор на знак підтримки руху сексуальних меншин.

На «Празький прайд» вийшли не лише чехи, а й представники ЛГБТ-спільноти з інших країн, зокрема українці чи росіяни, які у себе вдома, за їхніми словами, не можуть відкрито демонструвати свою орієнтацію.

«Тут однозначно інша атмосфера, почуваєшся інакше, більш вільним», – поділилися враженнями відвідувачі «прайду» з України.

На площі зосередилися також групи людей, які виступають категорично проти нетрадиційної орієнтації. Між ними й учасниками маршу стояв кордон поліцейських. В руках супротивники «прайду» тримали плакати: «Зупинимо аморальність», «Стоп геноцидові Європи».

Очолюють колону вже другий рік поспіль люди, які мають заслуги перед ЛГБТ-спільнотою. Цього разу це колишня міністерка оборони Чехії.

«У порівнянні із попередніми роками Чехія стає все більш відкритою до ЛГБТ-спільноти. Але попри це в людей залишається досить багато упереджень, зокрема в парламенті, де і досі розглядається законопроект про узаконення одностатевого шлюбу», – сказала Карла Шлехтова.

Сьогодні Чехія є однією з найбільш дружніх до ЛГБТ країн у ЄС. Із 2009 року в Чехії діє закон, який передбачає захист від дискримінації за сексуальною орієнтацією, у тому числі на робочому місці та в інших сферах життя. Одностатеві пари в Чехії з 2006 року можуть вступати в реєстроване партнерство, але в порівнянні з подружжям мають обмежені права.

На віміну від Чехії в Україні у Кривому Розі 26 липня скасували прайд-марш через те, що поліція не змогла захистити учасників.