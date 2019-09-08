Карнавальний марш, музика, вистави: як Андріївський узвіз святкує день народження (фото, відео)



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Карнавальний марш на Андріївському узвозі Фото: Інформатор

Свято проходить у форматі Фестивалю вуличних мистецтв

Цими вихідними, 7 і 8 вересня, Андріївський узвіз святкує свій день народження.

Святкування відбувається вдруге. Цього року свято проходить у форматі Фестивалю вуличних мистецтв. Гості заходу могли побачити справжній синтез мистецтв: музичного, театрального, візуального, циркового, а сама вулиця перетворилася на театр під відкритим небом.

Крім централізованих розваг, наприклад, є незвичайний велосипедний маршрут. Його довжина складає всього 250 метрів, однак він розташований високо вгорі.

Крім веломаршруту, поперек вулиці розтягнувся трос, на якому канатохідці радували гостей свята крутими виступами, повідомляє Інформатор.

Також відбувся карнавальний марш, який пройшов по всьому Андріївському узвозу ввечері 7 вересня. І якщо свято потрібно оцінювати по тому, які емоції він викликав у гостей, то один тільки марш подарував стільки посмішок і гарного настрою, що все свято вдалося апріорі.

Вистачало й активностей на карнавальної вулиці. Тут і кобзар, який грав на самому початку спуску, і кілька музичних сцен уздовж всієї вулиці, і сцена біля Театру на Подолі, біля якої незмінно збиралися численні глядачі театралізованих вистав.

Під час свята не припиняли свою роботу кафе та ресторани, багато з яких обзавелися додатковими активностями.

Дитяча зона, виставки, клоуни, артисти, ярмарок - все це є на Андріївському узвозі і в неділю, 8 вересня.

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