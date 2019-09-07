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    Гигантские скульптуры и пыль: как прошел фестиваль Burning Man 2019

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    Гигантские скульптуры и пыль: как прошел фестиваль Burning Man 2019
    boredpanda.com

    Фестиваль собрал произведения современного искусства по теме «Метаморфозы»

    С 25 августа по 2 сентября в штате Невада проходил ежегодный фестиваль Burning Man. Его посетители с 1986 года занимаются радикальным самовыражением — то есть никого не щадя отрываются в пустыне Блэк-Рок.

    Для многих это параллельная реальность, в которой участники фестиваля выстраивают свои безумные инсталляции, чинно выпивают, слушают музыку, танцуют и просто наслаждаются природой.

    Тема Burning Man в этом году — «Метаморфозы». «Это празднование перемен, исследование неопределенности. Фестиваль приглашает к тому, чтобы рассмотреть время; не его цикличный характер или сопутствующие ритуалы, а его неумолимый стрелы и объятие неуловимого сейчас. Память непостоянна, а будущее неопределенно», — говорят организаторы.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Украина в этом году была представлена двумя инсталляциями — медиаартом на пирамиде и скульптурой в форме бабочки, расписанную в Петриковском стиле. Кроме того, на фестивали были представлены десятки других объектов.

    Джерело: boredpanda.com

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