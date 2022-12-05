У Саратовській області потужна «бавовна» (відео)
В Енгельсі Саратовської області розташована російська авіаційна база
В Енгельсі, що Саратовській області Росії, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють пропагандистській ЗМІ.
У мережі з’явилося відео інциденту.
До відома, саме в Енгельсі Саратовської області розташована російська авіаційна база, яка обстрілює Україну.
Російські ЗМІ пишуть про атаку невідомого БПЛА на аеродром та пошкодження двох ТУ-95.
Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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