У Сербії стався вибух на оборонному підприємстві, є поранені 

«Крушик» є однією з найбільших фабрик із виробництва озброєння в країні

У руках працівниці вибухнув капсуль

На заході центральної частини Сербії стався вибух в одному з цехів оборонного підприємства «Крушик», дві співробітниці зазнали поранень, передає сербський телеканал «РТС Планета».

У однієї із співробітниць підприємства в руках вибухнув капсуль К34, з тяжкими пораненнями вона була доставлена до лікарні.

«40-річна працівниця серйозно постраждала, коли в руці вибухнув капсуль К34», – йдеться в повідомленні.

Друга постраждала перебувала поряд у цеху капсулів, вона отримала менш серйозні поранення.

Розпочато розслідування інциденту.

Підприємство розташоване у місті Валево приблизно за 100 км на південний захід від Белграда і є однією з найбільших фабрик із виробництва озброєння.