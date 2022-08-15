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У Сербії стався вибух на оборонному підприємстві, є поранені 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Сербії стався вибух на оборонному підприємстві, є поранені 
«Крушик» є однією з найбільших фабрик із виробництва озброєння в країні 
фото з відкритих джерел

У руках працівниці вибухнув капсуль 

На заході центральної частини Сербії стався вибух в одному з цехів оборонного підприємства «Крушик», дві співробітниці зазнали поранень, передає сербський телеканал «РТС Планета».  

У однієї із співробітниць підприємства в руках вибухнув капсуль К34, з тяжкими пораненнями вона була доставлена до лікарні.  

«40-річна працівниця серйозно постраждала, коли в руці вибухнув капсуль К34», – йдеться в повідомленні.

Друга постраждала перебувала поряд у цеху капсулів, вона отримала менш серйозні поранення.

Розпочато розслідування інциденту.

Підприємство розташоване у місті Валево приблизно за 100 км на південний захід від Белграда і є однією з найбільших фабрик із виробництва озброєння. 

Завод «Крушик» заснований 1939 року як приватна фабрика з виробництва боєприпасів. Наразі виробляє широкий асортимент мінометних мін, артилерійських снарядів тощо. Як і багато інших військових заводів у Сербії, має військову та цивільну програми виробництва.

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Теги: вибух Сербія

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