У Сербії стався вибух на оборонному підприємстві, є поранені
У руках працівниці вибухнув капсуль
На заході центральної частини Сербії стався вибух в одному з цехів оборонного підприємства «Крушик», дві співробітниці зазнали поранень, передає сербський телеканал «РТС Планета».
У однієї із співробітниць підприємства в руках вибухнув капсуль К34, з тяжкими пораненнями вона була доставлена до лікарні.
«40-річна працівниця серйозно постраждала, коли в руці вибухнув капсуль К34», – йдеться в повідомленні.
Друга постраждала перебувала поряд у цеху капсулів, вона отримала менш серйозні поранення.
Розпочато розслідування інциденту.
Підприємство розташоване у місті Валево приблизно за 100 км на південний захід від Белграда і є однією з найбільших фабрик із виробництва озброєння.
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