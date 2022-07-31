Сербія заявила, що її армія не перетинала кордон Косова

Міністерство оборони повідомляє, що на даний момент армія Сербії жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії

У Міноборони Сербії заявили, що їх армія «поки не заходила« на територію Косово і не порушувала кордонів. Про це повідомляє видання Srbija Danas.

У відомстві розповіли, що Пріштіна нібито навмисно поширює інформацію про зіткнення між сербською армією і косовською поліцією через соцмережі та інтернет-сайти.

«У зв’язку з великою кількістю дезінформації, яку адміністрація Приштини навмисно публікує в ефірі та яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах та на певних веб-сайтах, і в якій стверджується, що нібито були якісь конфлікти між сербською армією та так званою «поліцією Косова», Міністерство оборони повідомляє, що на даний момент армія Сербії не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії», – зазначили у відомстві.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучіч має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».