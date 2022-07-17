Дипломатичний скандал на Балканах: Сербія визнала, що готує провокацію

У сербському МЗС підтвердили, що президент країни готувався до неузгодженого з Хорватією візиту

Дипломатичний скандал між Сербією та Хорватією набирає обертів. Міністерства закордонних справ двох країн випустили ноти щодо підготовки візиту приватного візиту сербського президента Александра Вучича до Хорватії. Сербія заявила, що Вучич продовжить підготовку до запланованого раніше візиту у Хорватію. Про це повідомляє РТС.

Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович оголосив, що вручив главі посольства Хорватії ноту протесту через відмову пропустити сербського президента Александара Вучича, й анонсував «контрзаходи» Белграда. На пресконференції Селакович зачитав ноту міністерства закордонних справ Хорватії від 15 липня, в документі говорилось що сербська сторона не поінформувала Хорватію про можливий візит Вучича.

«Під час планування всіх візитів іноземних офіційних осіб час, характер і програма візитів повинні бути предметом офіційної комунікації та узгодження між двома сторонами. З огляду на те, що хорватська сторона не поінформована про наміри можливих візитів до Республіки Хорватія, це неприйнятно», – йшлося в ноті.

Своєю чергою, за словами глави сербського МЗС, Белград відповів на цю ноту лише в неділю о 10:00, але тимчасова повірена у справах Хорватії відмовилася її приймати.

У ноті щодо рішення не пустити Вучича через відсутність офіційно погодженого візиту Сербія заявляє про «грубе порушення принципу свободи пересування» та заявляє, що сербський президент все ж продовжить підготовку до запланованого раніше візиту. У ноті зазначається, що Вучич «зацікавлений у здійсненні офіційного візиту в Ясеновац у будь-який час до 17 вересня 2022 року».

В МЗС Сербії сподіваються на швидке вирішення ситуації, але все ж погрожують «контрзаходами, які будуть запроваджені на основі загальновизнаних норм міжнародного права».

Нагадаємо, в неділю стало відомо, що Хорватія відмовила президенту Сербії Александару Вучичу в приватному візиті до хорватських міст Ясеновац і Пакрац, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір.

У Загребі неофіційно кажуть, що метою візиту Вучича було спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції «Буря», щоб президент Сербії «міг зіграти роль жертви» для своїх виборців.

Як відомо, Александар Вучич з одним європейських «друзів Кремля». Нещодавно він у ефірі телебачення заявив, що «пекло чекає на всіх», якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів Володимира Путіна щодо України.

«Я знаю, що на нас очікує. Щойно Володимир Путін закінчить справи у Сіверську, Бахмуті та Соледарі, а потім і на другій лінії – Слов'янськ-Краматорськ-Авдіївка, з'явиться його пропозиція. Якщо вони [Україна та Захід] відмовляться, всі ми опинимося в пеклі», – сказав він.

Вучич також заявив, що це світова війна, в якій колективний Захід воює з Росією з допомогою українських військових. В інтерв'ю президент Сербії вкотре, повторюючи наратив Кремля, розкритикував НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність та суверенітет України, а також засуджує дії Росії, але не підтримуватиме санкції ЄС проти країни-агресорки. Дипломат зазначив, що європейські санкції проти Росії не вписуються в національні інтереси Сербії, а війна України проти РФ – «це війна між братами».

Додамо, що Сербія досі не доєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

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