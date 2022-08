Сербія проти Косова. Нова війна вже у вересні?

Цими вихідними напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну. Уряд Косова також дозволив власникам транспортних засобів з номерними знаками, виданими сербською владою для міст і селищ Косова, замінювати свої номерні знаки на номерні знаки Косово (RKS). Згідно з рішенням уряду Косова, косовські серби мали можливість перереєструвати свої транспортні засоби з 1 серпня до 31 вересня 2022 року. Водії із сербськими номерами, при в'їзді у Косово мали прикривати сербські державні знаки наклейками.

Сербія, нагадаємо, вимагає від жителів Косова отримання тимчасових документів при в’їзді, оскільки не визнає незалежність країни, а отже, й документів, видані нею. Тобто насправді з боку Косова це були всього лише дзеркальні заходи.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті звинуватив президента Сербії Александара Вучича у підбурюванні до насильства. Вучич сказав, що обидві сторони «ніколи не були у більш складній ситуації, ніж сьогодні», але заявив, що Сербія переможе. Невелика місія НАТО у Косово заявила, що «готова втрутитися, якщо стабільність буде під загрозою».

Все закінчилось – принаймні, на цьому етапі – досить швидко: косовський уряд погодився на пропозицію Сполучених Штатів і відтермінував постанови про автомобільні номерні знаки та про особисті посвідчення громадян.

«Уряд Косова зобов’язується відкласти виконання двох рішень до 1 вересня 2022 року, з того моменту, як 1 серпня 2022 року буде знято всі барикади та встановлено повну свободу руху всіма дорогами на півночі Косова», – йдеться у заяві уряду. Євросоюз зітхнув із полегшенням і привітав це рішення.

Водночас влада Косова назвала ці протести спробою «дестабілізувати республіку і поставити під загрозу мир і безпеку громадян». На думку уряду, заворушення спровокувала та підготувала сербська влада.

Президент Сербії Александар Вучич і голова косовського уряду Альбін Курті згодні лише в одному: наступні дні й тижні будуть вкрай напруженими. Адже косовська влада відклала свої постанови лише на 30 днів. Белградські політичні діячі та ЗМІ продовжують заохочувати сербів у Косові, щоби ті не підкорялися владі у Приштині, пише «Радіо Свобода».

Сьогодні у чотирьох косовських містах, заселених сербами, були виставлені транспаранти, які повідомляють, що створене «Обʼєднання сербських общин» Косовська Митровиця, Звечан, Лепосавич й Зубин Поток. Влада у Приштині виступає проти територіальної й політичної самоорганізації сербів.

Через пару місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну президент Володимир Путін спробував виправдати російську агресію, вказавши на Західні Балкани. Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем Путін заговорив про втручання НАТО у колишню Югославію у 1999 році – бомбардування, які вразили цілі на території, що тоді були об’єднаною Сербією та Чорногорією, аби зупинити наступ Сербії на косоварів, що боролися за автономію. Коротка війна та подальша миротворча операція призвели до появи незалежної держави Косово, нагадує The Washington Post.

Дії Західного альянсу тоді, за логікою Путіна, нічим не відрізнялися від того, що його армія намагається зробити зараз, аби гарантувати «незалежність» двох прокремлівських сепаратистських утворень на Донбасі. «Дуже багато країн Заходу визнали Косово як незалежну державу. Те саме ми зробили щодо «республік» Донбасу», – заявив Путін Гутеррішу.

Serbian President Vučić speaking on Kosovo tonight:



“We we will ask for peace, but I’ll tell you right away: there will be no surrender and Serbia will win. If they try to start persecuting Serbs, bullying Serbs, killing Serbs, Serbia will win!" pic.twitter.com/dgeJmcyteQ