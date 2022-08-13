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Президент Сербії зробив несподівані заяви не на користь Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Президент Сербії зробив несподівані заяви не на користь Росії
Вучич зазначив, що Сербія буде будувати свої політичні союзи
фото: instagram buducnostsrbijeav

Сербія останні пів року відверто саботувала антиросійські санкції

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що для вступу в Європейський Союз його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою ЄС, в тому числі і щодо санкцій проти Росії. Про це він сказав телеканалу Prva, повідомляє RTV.

«Коли вони скажуть нам, що у нас залишилося шість місяців до приєднання до ЄС, ми повністю гармонізуємо нашу політику з їхньою, тому що це наш обов’язок зробити так», - заявив Вучич, коментуючи питання про можливість приєднання Сербії до санкцій проти Росії.  

Крім того, Вучич заявив, що його країна зберігає нейтралітет і не потребує іноземних військових баз. Так він відповів на повідомлення деяких ЗМІ про те, що Росія хоче перетворити гуманітарний центр у Ніші на військову базу.

За його словами, Сербія зберігатиме військовий нейтралітет, поки він буде президентом Сербії.

Вучич зазначив, що Сербія буде будувати свої політичні союзи, що не соромиться добрих відносин з Росією, Америкою, Китаєм, що вона на шляху до ЄС, але вона подбає про себе.

Нагадаємо, нещодавно президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і «не потопче і не погасить свою дружбу на Сході».

Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

У квітні Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії. Також відомо, що Росія і надалі постачатиме газ до Сербії, контракт продовжено на три роки. 

Теги: війна Європейський союз санкції росія Сербія

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