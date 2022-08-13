Сербія останні пів року відверто саботувала антиросійські санкції

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що для вступу в Європейський Союз його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою ЄС, в тому числі і щодо санкцій проти Росії. Про це він сказав телеканалу Prva, повідомляє RTV.

«Коли вони скажуть нам, що у нас залишилося шість місяців до приєднання до ЄС, ми повністю гармонізуємо нашу політику з їхньою, тому що це наш обов’язок зробити так», - заявив Вучич, коментуючи питання про можливість приєднання Сербії до санкцій проти Росії.

Крім того, Вучич заявив, що його країна зберігає нейтралітет і не потребує іноземних військових баз. Так він відповів на повідомлення деяких ЗМІ про те, що Росія хоче перетворити гуманітарний центр у Ніші на військову базу.

За його словами, Сербія зберігатиме військовий нейтралітет, поки він буде президентом Сербії.

Вучич зазначив, що Сербія буде будувати свої політичні союзи, що не соромиться добрих відносин з Росією, Америкою, Китаєм, що вона на шляху до ЄС, але вона подбає про себе.

Нагадаємо, нещодавно президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і «не потопче і не погасить свою дружбу на Сході».

Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

У квітні Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії. Також відомо, що Росія і надалі постачатиме газ до Сербії, контракт продовжено на три роки.