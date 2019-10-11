У Середземному морі біологи виявили воскреслі колонії коралів



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Це відкриття відкриває «інтригуючу можливість» того, що інші сучасні корали можуть застосувати таку ж стратегію виживання

Корали розробили стратегію виживання: скорочуються у розмірах, частково залишають свій первісний скелет і поступово нарощують новий протягом декількох років

Вперше біологи виявили, що корали, які були вбиті глобальним потеплінням, відновилися, що дає слабку надію на відновлення рифів.

Про це повідомляється в журналі Science Advances.

Відкриття було зроблено майже випадково, Дієго Керстингом з Вільного університету Берліна під час дайв-експедиції в іспанському Середземномор'ї,

Керстинг і його співавтор Христина Лінарес з 2002 року проводять довгостроковий моніторинг 243 колоній рифоутворюючих коралів Cladocora caespitosa, що дозволяє їм описувати динаміку смертності коралів, пов'язаної з потеплінням.

«У якийсь момент ми побачили живі поліпи в колоніях, які, на нашу думку, були повністю мертві», — сказав Керстинг, додавши, що це був «великий сюрприз».

Корали складаються з сотень і тисяч крихітних істот, які виділяють твердий зовнішній скелет з карбонату кальцію (вапняку) і прикріплюються до дна океану. Хвилі спеки вбивають цих тварин — або по суті жарячи їх живцем, або змушуючи їх викидати симбіотичні водорості, які живуть в них, і забезпечувати їх поживними речовинами, що приводить до знебарвлення коралів.

Але дослідники виявили, що у 38 відсотках порушених колоній поліпи розробили стратегію виживання: скорочуються у розмірах, частково залишають свій первісний скелет і поступово нарощують новий протягом декількох років.

Щоб переконатися, що насправді поліпи були тими ж тваринами, які поверталися, а не новим коралом, який з'явився в результаті статевого розмноження, команда використовувала тривимірну комп'ютерну візуалізацію.

Цей процес «омолодження» зустрічався раніше в скам'янілостях, але ніколи раніше не спостерігався в коралових колоніях, які існують сьогодні.

Керстінг сказав, що це відкриття відкриває «інтригуючу можливість» того, що інші сучасні корали у всьому світі, наприклад, на вмираючому Великому бар'єрному рифі в Австралії, можуть застосовувати аналогічні стратегії виживання. Це також означає, що існує вузьке вікно можливостей для запобігання зникнення коралових рифів, життєво важливих екосистем, які забезпечують укриття для сотень видів риб і рослин.