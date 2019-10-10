У Китаї випустили агроробота, що здатний визначати «стан здоров’я рослин»



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Голова робота оснащена двома 5-мегапіксельними камерами, які функціонують як його очі, і двома 7-мегапіксельними камерами, що функціонують в якості вух

Унікальний робот уміє переміщатися між рядами овочів та інших рослин в теплицях, аналізувати отримані дані про ці рослини і відправляти їх в контрольну кімнату

Новий сільськогосподарський робот з технологією 5G був створений фудзянською академією сільськогосподарських наук спільно з Fujian Newland Era Hi-Tech Co Ltd.

Унікальний робот уміє переміщатися між рядами овочів та інших рослин в теплицях, аналізувати отримані дані про ці рослини і відправляти їх в контрольну кімнату. Там вони аналізуються штучним інтелектом.

«На відміну від промислових підприємств, де роботи можуть слідувати заздалегідь встановленим маршрутам і виконувати стандартизовані роботи, сільськогосподарське середовище набагато складніше», – зазначив заступник керівника Інституту цифрового сільського господарства Академії сільськогосподарських наук Фуцзянь, Чжао Цзянь.

Для вирішення даних проблем дослідний інститут і компанія Newland спільно розробили досконалішу систему штучного інтелекту. Вони оптимізували комп’ютерні алгоритми, позиціонування обладнання, побудову карт, проектування маршрутів і подолання перешкод, щоб адаптувати їх до сільськогосподарського середовища з урахуванням внесення добрив, зрошення рослин, нерівностей доріг та інших природних факторів.

Голова робота оснащена двома 5-мегапіксельними камерами, які функціонують як його очі, і двома 7-мегапіксельними камерами, що функціонують в якості вух. Датчики у верхній частині голови і рота дозволяють роботові визначати швидкість вітру, рівень вуглекислого газу, вологість, температуру та інші дані про природне середовище теплиці.

«В даний час робот може визначити стан здоров’я рослин і вирішити, чи потребують вони заходів з боротьби з шкідниками», – заявив заступник директора по маркетингу Newland Чень Лі.

За словами пана Лі, робот все ще є прототипом. Необхідні подальші дослідження для розробки універсальних роботів, здатних збирати фрукти за допомогою біонічної руки.

«Ґрунтуючись на отриманих нами сільськогосподарських даних і зображеннях, ми сподіваємося створити оптимізовану модель, здатну вирощувати сільгоспкультури, автоматично контролювати природне середовище в теплиці, а також своєчасно сповіщати про шкідників і захворювання», – повідомив заступник директора з маркетингу Newland.

За словами президента Науково-дослідного інституту інтелектуальної виробництва Університету Бейханг, Ванга Тяньмяо, у міру того, як витрати на робочу силу продовжують зростати, попит на роботів в Китаї буде збільшуватися.