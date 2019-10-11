Ботанічний сад у Києві буяє осінніми фарбами (фото)



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Осінь розфарбувала рослини в ботанічному саду Фото: Дарья Романова, Facebook

Тепла погода сприяє прогулянкам ботанічним садом

Національний ботанічний сад М.М. Гришка НАН України, що в Печерському районі Києва, буяє різнокольоровими фарбами.

У ботсаду розцвіли десятки сортів хризантем. А осінь залишила свій поцілунок на декоративних дерев та кущів, пофарбувавши листя у жовтий, червоний, багряний та інші кольори.

Тепла погода, яка повернулася до Києва після заморозків, сприяє прогулянкам осіннім ботанічним садом.

Саме зараз ботанічний сад проводить щорічний осінній продаж тропічних і субтропічних рослин, пов'язаний з підготовкою до зимового періоду теплиць і оранжерей саду і відповідним ущільненням колекційних фондів. Внаслідок цього з’явилась можливість реалізувати за низькими цінами рослини, що є в достатній кількості.

НБС пропонує найбільш декоративні, екологічно стійкі в умовах інтер’єру тропічні та субтропічні рослини.

Осінній продаж рослин проводиться в кіоску на головному вході до Ботанічного саду, повідомляється на сторінці саду у Facebook.

Крім того, 12 жовтня у фойє корпусу № 6 НБС імені М.М. Гришка буде проходити виставка-ярмарок «Насіннєвий челендж». «Насіннєвий челендж» - це обмін насінням, живцями та ін. автентичних, унікальних для України сортів рослин.