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    У світі

    У Сеулі помер глава Samsung

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    У Сеулі помер глава Samsung&nbsp;Лі Гон Хі - У Сеулі помер глава Samsung
    У Сеулі помер глава Samsung Лі Гон Хі

    Лі Гон Хі тяжко хворів після перенесеного в 2014 році серцевого нападу

    Глава Samsung Electronics Лі Гон Хі помер в лікарні в Сеулі.

    Про це повідомило агентство Yonhap. 

    Йому було 78 років.

    Відзначається, що Лі Гон Хі тяжко хворів після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.

    Лі очолив Samsung у 1987 році у віці 45 років, коли помер його батько Лі Бюнг-Чулл, засновник сучасної Samsung Group.

    Останні кілька років він залишався формальним главою компанії, а фактично Samsung керує його син Лі Чже Ен.

    «Голова Лі був справжнім провидцем, який перетворив Samsung з місцевого бізнесу у провідного світового новатора і промислового гіганта. Його заява 1993 року про новий менеджмент стала рушійною силою бачення компанії з надання кращих технологій для розвитку глобального суспільства… Його спадщина буде вічною» , — йдеться в заяві Samsung, повідомляє Reuters.

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