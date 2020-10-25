У Сеулі помер глава Samsung



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У Сеулі помер глава Samsung Лі Гон Хі

Лі Гон Хі тяжко хворів після перенесеного в 2014 році серцевого нападу

Глава Samsung Electronics Лі Гон Хі помер в лікарні в Сеулі.

Про це повідомило агентство Yonhap.

Йому було 78 років.

Відзначається, що Лі Гон Хі тяжко хворів після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.

Лі очолив Samsung у 1987 році у віці 45 років, коли помер його батько Лі Бюнг-Чулл, засновник сучасної Samsung Group.

Останні кілька років він залишався формальним главою компанії, а фактично Samsung керує його син Лі Чже Ен.

«Голова Лі був справжнім провидцем, який перетворив Samsung з місцевого бізнесу у провідного світового новатора і промислового гіганта. Його заява 1993 року про новий менеджмент стала рушійною силою бачення компанії з надання кращих технологій для розвитку глобального суспільства… Його спадщина буде вічною» , — йдеться в заяві Samsung, повідомляє Reuters.