У Сеулі помер глава Samsung
Лі Гон Хі тяжко хворів після перенесеного в 2014 році серцевого нападу
Глава Samsung Electronics Лі Гон Хі помер в лікарні в Сеулі.
Про це повідомило агентство Yonhap.
Йому було 78 років.
Відзначається, що Лі Гон Хі тяжко хворів після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.
Лі очолив Samsung у 1987 році у віці 45 років, коли помер його батько Лі Бюнг-Чулл, засновник сучасної Samsung Group.
Останні кілька років він залишався формальним главою компанії, а фактично Samsung керує його син Лі Чже Ен.
«Голова Лі був справжнім провидцем, який перетворив Samsung з місцевого бізнесу у провідного світового новатора і промислового гіганта. Його заява 1993 року про новий менеджмент стала рушійною силою бачення компанії з надання кращих технологій для розвитку глобального суспільства… Його спадщина буде вічною» , — йдеться в заяві Samsung, повідомляє Reuters.