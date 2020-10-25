У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»



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У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда» Фото: Марта Туманова

У віці під 90 «баба Люда» варила супчики і годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі

У Дніпрі померла відомий волонтер баба Люда.

Про це повідомила ветеранка бойових дій на Донбасі та колишня журналістка Олена Білозерська на своїй сторінці в Facebook.

«Сумна звістка – померла бабуся Люда, мабуть, найстаріший в Україні волонтер. У віці під 90 вона варила супчики і годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі, а також допомагала у пункті відпочинку для військових «Вокзал Дніпро». Я мала честь знати цю Людину, писала про неї у своїй книзі... Пам'ятаю, що вона мріяла побачити на власні очі фронт, але коли їй в подяку за все зроблене нею запропонували звозити її в АТО, вона відмовилась, щоб не бути нікому тягарем... Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала лише те, що можна віднести солдатам...Земля пухом бабусі Люді, вічная пам'ять...», – написала Білозерська.

У Дніпрі, області та по всій Україні багато знали про Людмилу як про волонтера «бабу Люду». Вона збирала гроші на фрукти, печиво і відносила гостинці в госпіталь.

ЗМІ писали, що жінка в будь-яку погоду продавала на вулицях скромні букетики ромашок, відвідувала поранених бійців, співали їм пісні і просто приходила за ними доглядати.