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    Події в Україні

    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»

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    У Дніпрі померла відомий волонтер &laquo;баба Люда&raquo; - У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    Фото: Марта Туманова

    У віці під 90 «баба Люда» варила супчики і годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі

    У Дніпрі померла відомий волонтер баба Люда. 

    Про це повідомила ветеранка бойових дій на Донбасі та колишня журналістка Олена Білозерська на своїй сторінці в Facebook.

    «Сумна звістка – померла бабуся Люда, мабуть, найстаріший в Україні волонтер. У віці під 90 вона варила супчики і годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі, а також допомагала у пункті відпочинку для військових «Вокзал Дніпро». Я мала честь знати цю Людину, писала про неї у своїй книзі... Пам'ятаю, що вона мріяла побачити на власні очі фронт, але коли їй в подяку за все зроблене нею запропонували звозити її в АТО, вона відмовилась, щоб не бути нікому тягарем... Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала лише те, що можна віднести солдатам...Земля пухом бабусі Люді, вічная пам'ять...», – написала Білозерська.

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    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    У Дніпрі померла відомий волонтер «баба Люда»
    Фото: Марта Туманова

    У Дніпрі, області та по всій Україні багато знали про Людмилу як про волонтера «бабу Люду». Вона збирала гроші на фрукти, печиво і відносила гостинці в госпіталь.

    ЗМІ писали, що жінка в будь-яку погоду продавала на вулицях скромні букетики ромашок, відвідувала поранених бійців, співали їм пісні і просто приходила за ними доглядати.

    АТО волонтер гроші Дніпро смерть Facebook жінка госпіталь вокзал
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