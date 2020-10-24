У Рівному два авто не розминулися з маршруткою: є загиблий і багато постраждалих (відео)



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Троє пасажирів – 20-річна дружина водія, 48-річна жінка і 62-річний чоловік – з політравмами госпіталізовані в лікарню Фото департаменту комунікації поліції Рівненської області

В результаті ДТП загинув водій автомобіля Geely

У суботу, 24 жовтня, на вулиці Чорновола в місті Рівне маршрутний автобус «Богдан», що здійснював рейс до Здолбунова, потрапив в автомобільну аварію, в якій постраждали ще два транспортних засоби.

Про це повідомили в департаменті комунікації поліції Рівненської області, опублікувавши фото з місця ДТП.

Як сказано в повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 16.00.

Як встановили слідчі, аварія трапилася в той час, коли водій автомобіля Geely CK здійснював обгін легковика «Citroen», перетинаючи суцільну лінію. Виїхавши на смугу зустрічного руху він врізався в автобус «Богдан», який здійснював рейс «Рівне – Здолбунів». Від удару маршрутку розвернуло і вона зіткнулася з автомобілем Citroen Xsara Picasso, яким керував 35-річний рівнянин.

В результаті ДТП загинув 22-річний водій автомобіля Geely. Троє його пасажирів – 20-річна дружина водія, 48-річна жінка і 62-річний чоловік – з політравмами госпіталізовані в лікарню.

Також медична допомога знадобилася чотирьом пасажирам маршрутки: 20-річному жителю Здолбунова і трьом дітям 14-ти, 6-ти та 4-х років. За попередніми висновками лікарів, вони отримали закриту черепно-мозкову травму та забої.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у центрі Києва ввечері 23 жовтня автівка в’їхала в будинок, розташований на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Унаслідок ДТП двоє людей травмувалося, їх доправили до лікарні.

Як повідомлялося, 24 жовтня у Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє людей. Ще одна людина отримала поранення. 32-річний водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

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