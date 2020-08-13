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    У світі

    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі

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    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг - У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг
    Фото: АР

    Це перша аварія поїзда зі смертельним наслідком з 2007 року

    У середу, 12 серпня, в Шотландії зійшов з рейок пасажирський поїзд, ймовірно через штормову погоду. В результаті загинули три людини та шестеро отримали поранення.

    Про це повідомляє агентство Associated Press.

    Як наголошується, аварія сталася неподалік селища Стонхейвен. За словами місцевої влади, на це могла вплинути погана погода, яка спостерігалася в регіоні в останні дні. Точні причини аварії ще невідомі.

    Головний інспектор залізниць Ян Проссер сказав, що інспектори були присутні на місці та брали участь у попередньому розслідуванні.

    «Ми будемо працювати з іншими агентствами, включаючи служби екстреної допомоги, щоб точно з'ясувати, що сталося, і виявити причини цього трагічного інциденту», – сказав він.

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    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі
    Фото: АР

    Агентство відзначає, що серйозні аварії поїздів у Великобританії трапляються рідко. Остання аварія поїзда зі смертельним результатом сталася у 2007 році.

    Вважається, що машиніст потягу знаходиться серед трьох загиблих, але офіційна ідентифікація тіла ще не проведена. Шість осіб були госпіталізовані, проте їх травми не вважаються серйозними.

    Шотландія потяг аварія інспектор
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