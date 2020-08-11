На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки: є загиблі



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На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки Фото: Нацполіція

Водій однієї з фур на швидкості в'їхав в іншу

У вівторок, 11 серпня, на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівку DAF врізався в фуру Reanault Magnum. У результаті загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Як зазначається, аварія сталася близько 17:00.

«В результаті аварії, яка сталася сьогодні близько 17 години на автодорозі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка, загинули водій та пасажир вантажного автомобіля «DAF». За попередніми даними, водій на швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі Renault Magnum», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві в автомобільних аваріях загинули чотири людини.