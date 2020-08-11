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    На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки: є загиблі

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    На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки - На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки: є загиблі
    На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки
    Фото: Нацполіція

    Водій однієї з фур на швидкості в'їхав в іншу

    У вівторок, 11 серпня, на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівку DAF врізався в фуру Reanault Magnum. У результаті загинули дві людини.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    Як зазначається, аварія сталася близько 17:00.

    «В результаті аварії, яка сталася сьогодні близько 17 години на автодорозі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка, загинули водій та пасажир вантажного автомобіля «DAF». За попередніми даними, водій на швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі Renault Magnum», - йдеться в повідомленні.

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    На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки: є загиблі
    На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки: є загиблі
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, минулого тижня у Києві в автомобільних аваріях загинули чотири людини.

    ДТП вантажівки Одещина водій аварія
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