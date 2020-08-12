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    Новини

    У Києві масове відключення води (адреси)

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    У Києві масове відключення води (адреси)

    Через аварії та плановий ремонт без водопостачання залишилися будинки на двох десятках вулиць Києва

    У середу, 12 серпня, у Києві без холодного водопостачання залишилася низка будинків через пошкодження на мережі.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • пров. Лабораторний, 22
    • вул. Юрківська, 34А
    • вул. Верболозна
    • вул. Тагільська
    • вул. Достоєвського
    • пров. Рясний
    • пров. Верболозний
    • пров. Веселковий, 9
    • вул. Шполянська, 6А
    • вул. Сім'ї Сосніних, 2/1
    • вул. Академіка Корольова, 1/2
    • вул. Академіка Булаховського, 32
    • вул. Симиренка, 14/9
    • вул. Дежньова, 1
    • вул. Смілянська, 8
    • вул. Волгоградська, 29

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Крім того, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання:

    з 8:30 до 21:30 12 серпня

    • вул. Трьохсвятительська, 9, 7, 4, 4А, 4Б, 4В

    з 8:00 12 серпня до 06:00 13 серпня

    • вул. Робоча, будинки 5-71; 
    • вул. Клавдіївська, 2, 4, 6, 8, 10;
    • вул. Юнацька, 27-39;
    • вул. Димерська, 37-49.

    Як повідомлялося, 10 серпня через аварії було відключено водопостачання будинків на восьми вулицях Києва.

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