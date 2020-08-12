У Києві масове відключення води (адреси)
Через аварії та плановий ремонт без водопостачання залишилися будинки на двох десятках вулиць Києва
У середу, 12 серпня, у Києві без холодного водопостачання залишилася низка будинків через пошкодження на мережі.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- пров. Лабораторний, 22
- вул. Юрківська, 34А
- вул. Верболозна
- вул. Тагільська
- вул. Достоєвського
- пров. Рясний
- пров. Верболозний
- пров. Веселковий, 9
- вул. Шполянська, 6А
- вул. Сім'ї Сосніних, 2/1
- вул. Академіка Корольова, 1/2
- вул. Академіка Булаховського, 32
- вул. Симиренка, 14/9
- вул. Дежньова, 1
- вул. Смілянська, 8
- вул. Волгоградська, 29
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Крім того, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання:
з 8:30 до 21:30 12 серпня
- вул. Трьохсвятительська, 9, 7, 4, 4А, 4Б, 4В
з 8:00 12 серпня до 06:00 13 серпня
- вул. Робоча, будинки 5-71;
- вул. Клавдіївська, 2, 4, 6, 8, 10;
- вул. Юнацька, 27-39;
- вул. Димерська, 37-49.
Як повідомлялося, 10 серпня через аварії було відключено водопостачання будинків на восьми вулицях Києва.