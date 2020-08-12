У Києві масове відключення води (адреси)



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Через аварії та плановий ремонт без водопостачання залишилися будинки на двох десятках вулиць Києва

У середу, 12 серпня, у Києві без холодного водопостачання залишилася низка будинків через пошкодження на мережі.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

пров. Лабораторний, 22

вул. Юрківська, 34А

вул. Верболозна

вул. Тагільська

вул. Достоєвського

пров. Рясний

пров. Верболозний

пров. Веселковий, 9

вул. Шполянська, 6А

вул. Сім'ї Сосніних, 2/1

вул. Академіка Корольова, 1/2

вул. Академіка Булаховського, 32

вул. Симиренка, 14/9

вул. Дежньова, 1

вул. Смілянська, 8

вул. Волгоградська, 29

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Крім того, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання:

з 8:30 до 21:30 12 серпня

вул. Трьохсвятительська, 9, 7, 4, 4А, 4Б, 4В

з 8:00 12 серпня до 06:00 13 серпня

вул. Робоча, будинки 5-71;

вул. Клавдіївська, 2, 4, 6, 8, 10;

вул. Юнацька, 27-39;

вул. Димерська, 37-49.

Як повідомлялося, 10 серпня через аварії було відключено водопостачання будинків на восьми вулицях Києва.