У Дніпрі вантажівка зім’яла маршрутку, десять постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталася 11 серпня близько 9.00 ранку

Вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes Sprinter, унаслідок ДТП постраждали десять осіб. Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

Зазначається, що аварія сталася 11 серпня близько 9.00 ранку.

«Вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Mercedes-Benz і маршрутного автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався за маршрутом Дніпро-Прядівка, постраждали 10 осіб, які з різними травмами направлені в 16-у міську лікарню міста Дніпро», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попередили займання пошкодженої вантажівки, відключивши живлення автомобіля.

Раніше повідомлялося, що на Броварській окружній трасі під Києвом вранці в понеділок, 10 серпня, зіткнулися автобус розвозки одного з супермаркетів і вантажівка Mercedes.

Також у Києві під час ремонту дороги екскаватор ковшем протаранив дах автомобіля Renault, постраждав водій.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві в автомобільних аваріях загинули чотири людини.