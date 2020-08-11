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    Події в Україні

    У Дніпрі вантажівка зім’яла маршрутку, десять постраждалих

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    Аварія сталася 11 серпня близько 9.00 ранку - У Дніпрі вантажівка зім’яла маршрутку, десять постраждалих
    Аварія сталася 11 серпня близько 9.00 ранку

    Вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом

    У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes Sprinter, унаслідок ДТП постраждали десять осіб. Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

    Зазначається, що аварія сталася 11 серпня близько 9.00 ранку.

    «Вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Mercedes-Benz і маршрутного автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався за маршрутом Дніпро-Прядівка, постраждали 10 осіб, які з різними травмами направлені в 16-у міську лікарню міста Дніпро», - йдеться в повідомленні.

    Рятувальники попередили займання пошкодженої вантажівки, відключивши живлення автомобіля.

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    У Дніпрі вантажівка зім’яла маршрутку, десять постраждалих
    У Дніпрі вантажівка зім’яла маршрутку, десять постраждалих
    У Дніпрі вантажівка зім’яла маршрутку, десять постраждалих
    У Дніпрі вантажівка зім’яла маршрутку, десять постраждалих

    Раніше повідомлялося, що на Броварській окружній трасі під Києвом вранці в понеділок, 10 серпня, зіткнулися автобус розвозки одного з супермаркетів і вантажівка Mercedes.

    Також у Києві під час ремонту дороги екскаватор ковшем протаранив дах автомобіля Renault, постраждав водій.

    Нагадаємо, минулого тижня у Києві в автомобільних аваріях загинули чотири людини.

     

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