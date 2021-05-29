У штабі Тихановської оцінили можливу допомогу Білорусі в $10 млрд

Після того, як Білорусь вступить на шлях демократичного переходу, ЄС запропонує республіці двосторонню рамкову угоду

Допомога Білорусі в разі демократизації республіки може скласти $10 млрд. За участю не тільки ЄС, а й інших країнах і організацій. Про це заявив Глава Кабінету представників екскандидата в президенти Світлани Тихановської Валерій Ковалевський під час пресконференції, передає УНН.

«Те, що пропонує зараз Європейський союз, обсяг допомоги становить близько 3 млрд євро (близько $3,65 млрд). За нашими оцінками, участь інших зацікавлених гравців – національних урядів, міжнародних організацій – збільшить цей пакет допомоги для Білорусі до $10 млрд (близько 8,2 млрд євро. – ред.)», – сказав Ковалевський.

Раніше в Єврокомісії розробили план економічної допомоги республіці на суму не менше 3 млрд євро в разі зміни влади. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен уточнила, що пакет буде заморожений, поки Білорусь «не стане демократичною».

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель пояснив, що це спосіб блоку показати його підтримку «становлення демократичної Білорусі».

Зокрема, Єврокомісія передбачає надання допомоги за трьома напрямками: відновлення економіки, підтримка структурних реформ і підвищення конкурентоспроможності, інвестиції в інфраструктуру, екологічну та цифрову трансформацію.

Після того, як Білорусь вступить на шлях демократичного переходу, ЄС запропонує республіці двосторонню рамкову угоду, яка зміцнить їх довгострокові відносини.

Робота над пакетом допомоги республіці почалася ще в минулому році, після того, як в країні в серпні 2020 року пройшли вибори президента, які ЄС не визнав легітимними. Тоді переміг Олександр Лукашенко, але на Заході вважали результати сфальсифікованими.

Чергове загострення країн Заходу і Білорусі відбулося після того, як в Мінську 23 травня сів лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Екіпаж отримав повідомлення про бомбу на борту від Мінська і прийняв рішення сідати там же. Але перевірка літака не виявила нічого небезпечного.

На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Нагадаємо, очільник авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем «підготовленим і незаконним викраденням». Авіакомпанія підозрює трьох пасажирів рейсу з Протасевичем у роботі на КДБ Білорусі.

Як повідомлялося, США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка.

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