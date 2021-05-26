Закриття авіасполучення з Білоруссю: які збитки понесе Україна

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що втрати будуть мізерними

Від сьогодні з 00.00 годин Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Цьому передувала примусова посадка в Мінську літака авіакомпанії Ryanair з підняттям винищувача в повітря та подальше затримання одного з координаторів «антилукашенківських» протестів – колишнього редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей безпрецедентний факт вже засудили світові лідери, а Євросоюз радить своїм авіакомпаніям змінювати маршрути задля обльоту білоруського повітряного простору.

Офіційний Мінськ висловлює своє показне нерозуміння такої жорсткої реакції і наголошує на версії, що змусив посадити літак через повідомлення про вибухівку на борту, яке нібито надійшло від організації «Хамас». Протасевич, з яким вже з’явилося відео, де він «зізнається» в усіх гріхах, нібито просто вдало потрапив під руку.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в розмові з «Главкомом» пояснює, як мав діяти в цій ситуації екіпаж повітряного судна, як Україна може використати світову авіаблокаду Білорусі та чому не можна проводити аналогії між цією історією та справою «вагнерівців».

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян (Фото: Укрінформ)

Ви, мабуть, вже чули версію білоруської сторони, що було повідомлення про мінування літака і це екіпаж самостійно прийняв рішення приземлитися у Мінську, а не у Вільнюсі, до якого було ближче. А з Протасевичем просто так «співпало». Що саме не так, на вашу думку, з цією версією?

Згідно з двома конвенціями – Чиказькою і Монреальською – якщо є реальна загроза з боку повітряного судна, національні збройні сили можуть підняти військовий літак у повітря, аби повернути це судно на маршрут, чи прослідкувати, що відбувається на ньому. Такі корекції дуже рідко, але трапляються, особливо якщо судно не відповідає на радіообмін і відбувається порушення повітряного простору іншої держави. Але це точно не цей випадок.

Білоруси повідомили, що судно заміноване, тому вимагали, аби воно повернулося в Мінськ для його обстеження. А для того, аби пілот особливо не вагався, підняли в небо винищувач. Згідно з міжнародними правилами, коли пасажирський лайнер перебуває в повітряному просторі, він має виконувати команди диспетчерів. Якщо буде якась непокора диспетчеру, це вже буде відповідальність капітана з відповідними санкціями до нього. І, відверто кажучи, я розумію капітана судна в цій ситуації бо, коли йому повідомляють, що судно заміноване, він не знає - правда це, чи ні. Теоретично він міг на ці вимоги плюнути, але якби, не дай Бог, щось сталося? Навіть якщо він виживе в ймовірній катастрофі, то піде під суд.

На мою думку, в цьому випадку авіакомпанія не має страждати, бо до цього моменту ніхто не міг уявити такої ситуації, що під фальшивими сигналами будуть саджати пасажирський авіалайнер, аби захопити опозиціонера. Інколи такі випадки трапляються, коли на борту є міжнародні терористи та злочинці. Тоді авіакомпанії можуть подавати скарги щодо перевищення повноважень з боку держави, отримують якісь компенсації і з задоволенням про ці ситуації забувають. Але тут літак йшов транзитною територією, і це було фактичним переслідуванням і фактично «піратством» та порушенням всіх існуючих правил.

Дехто проводить паралелі між цією історією та справою «вагнерівців», літак з якими планували посадити в Україні. Хоча Протасевич, на відміну від них, нікого не вбивав. В Офісі президента, коментуючи інцидент з білоруським опозиціонером, натякають, що у випадку реалізації спецоперації по «вагнерівцям» з захопленням пасажирського літака, Україна, як і Білорусь зараз, була б фактично визнана світом міжнародним терористом. Ви вважаєте, це мало б схожі наслідки?

Справа «вагнерівців» була міжнародною операцією, метою якої було захоплення міжнародних злочинців, які вбивали людей, щоб потім притягнути їх до суду. У випадку з нинішньою ситуацією ми маємо справу з переслідуванням опозиції невизнаним президентом і диктатором. І це абсолютно різні речі. Ставити під загрозу весь літак задля затримання опозиціонера – це точно перебір. Такі речі Захід толерувати не буде, і я радий, що Україна приєдналася до цієї позиції і ввела санкції.

Банкова зараз намагається використати цей аргумент, що от бачите – нас би теж всі осудили по справі «вагнерівців». Але реакція була б навпаки протилежною – цій спецоперації аплодував би увесь світ. Бо ці люди були причетними не лише до вбивства українських громадян та знищення рейсу МН-17, а й до злочинів на території Сирії. І своїми ймовірними показами вони вели б прямо до Кремля та до Путіна. Але, на жаль, Банкова цю спецоперацію злила свідомо. А Офіс президента насправді цим коментарем з порівнянням історії з Протасевичем з операцією по «вагнерівцям» фактично визнав, що ця операція таки була, вона є зірвана і до цього причетні перші особи держави.

В історію з «вагнерівцями» Лукашенко був залучений безпосередньо і фактично вирішив діяти схожими методами для затримання одного зі своїх ворогів. Це такий дуже своєрідний тролінг з його боку чи як це сприймати?

В мене є версії, які, сподіваюся, не підтвердяться. Вони полягають в тому, що Росія зараз намагається відвести від себе увагу, особливо напередодні зустрічі Байдена з Путіним. І вони перемикають увагу на Білорусь як на найбільш брутального порушника міжнародних правил і норм. Хоча я вважаю, що ця спецоперація була спланована саме росіянами.

Тобто Лукашенка використали «втемну»?

Думаю, що використали «втемну». Російські спецслужби просто стежили за цим опозиціонером, який дуже дратував Лукашенка.

Але без наказу Лукашенка винищувач навряд чи піднявся б.

Звісно, вони з ним все погодили, але, вочевидь, операцію готували росіяни. До речі, помітьте – на цьому фоні і про Навального якось всі забули. І згодом з’явився паскудний відеоролик від пропагандиста «Раша тудей», в якому той розповідає, що Лукашенко – злочинець, який завтра почне затримувати росіян, тому нам треба повернути свою «губернію», як він називає Білорусь, назад до Росії. Тобто з подальшою ізоляцією Білорусі у Лукашенка залишиться один вихід – поглинання Росією. І в підсумку ми отримаємо ворога не тільки з півдня і сходу, а й з півночі.

Це політичні оцінки, давайте про економічні наслідки. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що авіаізоляція Білорусі допоможе перевести транзит, що йшов територією цієї держави, на територію України. Скільки Мінськ втратить від припинення польотів своєю територією та який шматок цього пірогу може дістатися Києву?

Найбільша авіакомпанія Білорусі «Белавіа» – вже однозначно банкрут. У них лишаться тільки маршрути до Росії та країн Середньої Азії, але це – тупикові напрямки. В самій Білорусі просто немає такого пасажиропотоку, аби «Белавіа» змогла працювати хоча б з мінімальною рентабельністю. Для України на початку це теж буде певною втратою, бо від 5 до 10% пасажиропотоку припадало на Мінськ. Прямі втрати будуть у летовищ та авіакомпаній. Обліт білоруської території при польотах на північ займе додаткових 15–20 хвилин.

Але при цьому зросте трафік європейських авіакомпаній через Україну, які летять в азійському напрямку - до Москви, Петербургу і далі. Найвірогідніше, що більшість цих рейсів піде через Україну. «Украерорух» від цього виграє, всі інші – втратять. Проте, не бачу в цьому жодної трагедії: у нас вже в 2015 році забороняли авіасполучення з Москвою, але завдяки заходу лоукостів ми збільшили пасажиропотік удвічі. Тому за умов правильної політики я б так не турбувався щодо збитків – вони будуть мізерними.

Скільки коштів Україна може додатково залучити, якщо перебере на себе білоруський авіатранзит?

Цього вам зараз ніхто не скаже. Залежить від того, як будуть облітати.

Ви відомі своєю риторикою, що Кремль треба підірвати, але, тим не менш, багато наших громадян досі літають до Росії і за відсутності прямого авіасполучення мінський хаб був найзручнішим способом дістатися туди повітрям. Що його замінить?

Способи будуть – Стамбул, Грузія, країни Балтії, що мають регулярне сполучення з Росією. Це буде менш зручно, але, починаючи з 2015 року, все одно треба було робити певний «гак», тепер він просто стане трохи більшим.

Київ може стати хабом для білорусів, які захочуть вилетіти в країни ЄС?

Звичайно. Але я б не обмежувався авіасполученням. І тут Україна має провести оперативну роботу з Євросоюзом, аби отримати шанс стати транзитною державою. Насправді, для тих же китайців транзит територією України швидше, дешевше та зручніше, аніж білоруською.

Навряд чи Китай, де права людини також під питанням, так розчулиться історією з літаком, що припинить транзит через територію Білорусі.

Тут все залежить від реакції ЄС. Якщо європейці скажуть, що блокують режим Лукашенка, тоді у нас є всі шанси перемогти в цій ситуації.

Чи треба до закриття авіасполучення з Білоруссю додавати обмеження залізничного та іншого сполучення? Власне, з потягу будь-яку людину зняти та кинути за грати набагато легше, ніж з літака.

З Росією ми залізничне пасажирське сполучення так і не обмежили, хоча я був за його припинення. З Білоруссю ситуація ще складніша, бо тоді фактично припиниться зв’язок між Чорним і Балтійським морями. Та й потяг «чотирьох столиць» доведеться закривати.

Павло Вуєць, «Главком»

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