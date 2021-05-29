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    США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка

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    США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев&rsquo;яти білоруських держкомпаній - США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка

    США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній

    Фото AFP

    Буде підготовлений правовий документ, щоб президент США отримав більше можливостей для введення штрафних заходів

    У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти дев’яти білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

    Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, – повідомляє DW.

    Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.

    Крім того, за погодженням з ЄС та іншими партнерами будуть підготовлені адресні санкції проти «ключових фігур режиму» білоруського правителя Олександра Лукашенка.

    За словами Псакі, буде також підготовлений правовий документ з тим, щоб президент США отримав більше можливостей для введення штрафних заходів.

    Державний департамент США випустив застереження для поїздок в Білорусь, а Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) попередило авіакомпанії про необхідність проявляти «крайню обережність» при польотах над Білоруссю.

    США закликають Лукашенка дозволити проведення міжнародного розслідування інциденту з літаком Ryanair.

    Разом з тим Дженніфер Псакі наполягає на звільненні всіх політв’язнів і початку серйозного діалогу з опозицією, в результаті якого під міжнародним наглядом повинні бути проведені чесні і вільні президентські вибори.

    Білий дім не назвав подробиць санкцій проти дев’яти держкомпаній, неясно в тому числі, які саме підприємства потраплять під штрафні заходи, спочатку введені проти режиму в Мінську в 2006 році.

    Нагадаємо, очільник авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем «підготовленим і незаконним викраденням». Авіакомпанія підозрює трьох пасажирів рейсу з Протасевичем у роботі на КДБ Білорусі.

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    Теги: Білорусь ЄС США санкції КДБ розслідування Україна Ryanair
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    США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка