США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка

Буде підготовлений правовий документ, щоб президент США отримав більше можливостей для введення штрафних заходів

У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти дев’яти білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, – повідомляє DW.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.

Крім того, за погодженням з ЄС та іншими партнерами будуть підготовлені адресні санкції проти «ключових фігур режиму» білоруського правителя Олександра Лукашенка.

За словами Псакі, буде також підготовлений правовий документ з тим, щоб президент США отримав більше можливостей для введення штрафних заходів.

Державний департамент США випустив застереження для поїздок в Білорусь, а Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) попередило авіакомпанії про необхідність проявляти «крайню обережність» при польотах над Білоруссю.

США закликають Лукашенка дозволити проведення міжнародного розслідування інциденту з літаком Ryanair.

Разом з тим Дженніфер Псакі наполягає на звільненні всіх політв’язнів і початку серйозного діалогу з опозицією, в результаті якого під міжнародним наглядом повинні бути проведені чесні і вільні президентські вибори.

Білий дім не назвав подробиць санкцій проти дев’яти держкомпаній, неясно в тому числі, які саме підприємства потраплять під штрафні заходи, спочатку введені проти режиму в Мінську в 2006 році.

Нагадаємо, очільник авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем «підготовленим і незаконним викраденням». Авіакомпанія підозрює трьох пасажирів рейсу з Протасевичем у роботі на КДБ Білорусі.

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