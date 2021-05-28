Глава Ryanair назвав викраденням посадку літака режимом Лукашенка

Авіакомпанія підозрює трьох пасажирів рейсу з Протасевичем у роботі на КДБ Білорусі

Очільник авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем «підготовленим і незаконним викраденням».

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання посилається на лист, який Олірі відправив керівнику департаменту авіації Білорусі.

У листі він називає вчинок Білорусі «засудженою незаконною дією» і вимагає владу Білорусі ідентифікувати трьох пасажирів, яких компанія підозрює в роботі на КДБ.

До слова, Росія не пускає у свій повітряний простір літаки з Європи.

Нагадаємо, 26 травня літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння у небі Білорусі, повернувся у мінський аеропорт. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Також Словаччина заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі та використання аеропортів цими компаніями. Згодом за нею це зробила Естонія.

Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Решта міжнародних авіакомпанія почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.