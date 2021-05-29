Пошук джерела коронавірусу: США та Британія закликали ВООЗ повернутися в Китай

ВООЗ ще не визначила дату нового етапу розслідування з пошуку джерела коронавірусу

Лондон та Вашингтон виступили за другу фазу дослідження походження коронавірусу

Сполучені Штати Америки та Велика Британія закликали в ООН Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) відновити місію в Китаї, яка займалася пошуком джерела походження коронавірусу Covid-19.

«Перша фаза дослідження ВООЗ походження Covid-19 завжди вважалася початком процесу, а не кінцем. Ми закликаємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, у тому числі й в Китаї, як це рекомендує доповідь експертів», – заявив постпред Британії в ООН в Женеві Саймон Менлі.

Цю заяву підтримали США.

У свою чергу, в ВООЗ відзначили, що ще не визначили дату нового етапу розслідування з пошуку джерела коронавірусу.

За день до того стало відомо, що американська розвідка отримала нові дані про походження коронавірусу.

Раніше президент США Джо Байден доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії.

Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.

У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.