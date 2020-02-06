У Швеції через пожежу у шахті евакуювали 130 гірників



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Пожежа сталася на глибині 852 метри

Гірники довгий час перебували під землею

У четвер, 6 лютого, у місцевості Гарпенберг, Швеція, сталася пожежа в шахті. Через це 130 людей на кілька годин були заблоковані під землею.

Про це повідомляє SVT.

На глибині 852 метра довгий час перебували 130 гірників. Працівники рятувальної служби змогли евакуювати всіх. Ніхто не загинув, але є постраждалі. Один чоловік добряче надихався димом.

Зазначається, що в шахті також є 46 кімнат для укриття, запасу кисню в яких вистачило б на вісім годин.

Нагадаємо, шахтар загинув через обвал породи 9 січня в шахті Запорізького залізорудного комбінату у Малій Білозерці Василівського району Запорізької області.

До слова, сьогодні у Канаді зійшов з рейок і вибухнув потяг з нафтою.