Шахтарі оголосили голодування в будівлі Львівської ОДА



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Четверо голодуючих перебувають у приміщенні Львівської ОДА і не планують залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості Фото: Михайло Волинець, Facebook

Зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» станом на 16 січня становить 317,79 млн грн

Голови профспілок чотирьох шахт Львівської області оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Про це у вівторок, 21 січня, повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

«Голодування на знак протесту проти невиплати зарплат оголосили керівниця Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України міста Червонограда Мирослава Кафтан (шахта «Лісова»), глави шахт «Межирічанська», «Степова» і «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» - Василь Лесняк, Василь Семканіч і Валерій Бабій відповідно», - повідомив Волинець.

За його словами, четверо голодуючих перебувають у приміщенні Львівської ОДА і не планують залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості перед працівниками підприємства.

Відзначається, що профспілкові працівники вимагають, щоб виконуючий обов'язки голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість і кризу галузі.

За даними Волинця, зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» станом на 16 січня становить 317,79 млн грн (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).

До слова, у грудні 2019 року Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.

Раніше СБУ розкрила схему махінацій на львівських шахтах.