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    Шахтарі оголосили голодування в будівлі Львівської ОДА

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    Четверо голодуючих перебувають у приміщенні Львівської ОДА і не планують залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості - Шахтарі оголосили голодування в будівлі Львівської ОДА
    Четверо голодуючих перебувають у приміщенні Львівської ОДА і не планують залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості
    Фото: Михайло Волинець, Facebook

    Зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» станом на 16 січня становить 317,79 млн грн

    Голови профспілок чотирьох шахт Львівської області оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

    Про це у вівторок, 21 січня, повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

    «Голодування на знак протесту проти невиплати зарплат оголосили керівниця Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України міста Червонограда Мирослава Кафтан (шахта «Лісова»), глави шахт «Межирічанська», «Степова» і «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» - Василь Лесняк, Василь Семканіч і Валерій Бабій відповідно», - повідомив Волинець.

    За його словами, четверо голодуючих перебувають у приміщенні Львівської ОДА і не планують залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості перед працівниками підприємства.

    Відзначається, що профспілкові працівники вимагають, щоб виконуючий обов'язки голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість і кризу галузі.

    За даними Волинця, зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» станом на 16 січня становить 317,79 млн грн (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).

    До слова, у грудні 2019 року Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.

    Раніше СБУ розкрила схему махінацій на львівських шахтах.

    борг шахта Львівщина зарплата місцева влада гроші голодування
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