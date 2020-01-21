Шахтарі оголосили голодування в будівлі Львівської ОДА
Зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» станом на 16 січня становить 317,79 млн грн
Голови профспілок чотирьох шахт Львівської області оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.
Про це у вівторок, 21 січня, повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
«Голодування на знак протесту проти невиплати зарплат оголосили керівниця Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України міста Червонограда Мирослава Кафтан (шахта «Лісова»), глави шахт «Межирічанська», «Степова» і «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» - Василь Лесняк, Василь Семканіч і Валерій Бабій відповідно», - повідомив Волинець.
За його словами, четверо голодуючих перебувають у приміщенні Львівської ОДА і не планують залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості перед працівниками підприємства.
Відзначається, що профспілкові працівники вимагають, щоб виконуючий обов'язки голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість і кризу галузі.
За даними Волинця, зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» станом на 16 січня становить 317,79 млн грн (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).
До слова, у грудні 2019 року Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.