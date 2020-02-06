У Канаді зійшов з рейок і вибухнув потяг з нафтою
За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, після чого стався вибух, внаслідок якого виникла сильна пожежа
Влада здійснила евакуацію жителів довколишніх сіл
У четвер, 6 лютого, на півдні Канади зійшов з рейок та загорівся потяг, що перевозив нафту.
Про це повідомляє CBC.
«Потяг з'їхав з рейок та загорівся... Інцидент стався за понад 100 кілометрів на південний схід від міста Саскачеван», - йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, після чого стався вибух, внаслідок якого виникла сильна пожежа.
Влада здійснила евакуацію жителів довколишніх сіл. Інформації щодо постраждалих або жертв аварії поки що не надходило.
I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk— Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020
До слова, наприкінці січня у Гонконгу пролунав вибух у лікарні.