У Канаді зійшов з рейок і вибухнув потяг з нафтою

У четвер, 6 лютого, на півдні Канади зійшов з рейок та загорівся потяг, що перевозив нафту.

Про це повідомляє CBC.

«Потяг з'їхав з рейок та загорівся... Інцидент стався за понад 100 кілометрів на південний схід від міста Саскачеван», - йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, після чого стався вибух, внаслідок якого виникла сильна пожежа.

Влада здійснила евакуацію жителів довколишніх сіл. Інформації щодо постраждалих або жертв аварії поки що не надходило.

I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk