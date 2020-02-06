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    У світі

    У Канаді зійшов з рейок і вибухнув потяг з нафтою

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    За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, після чого стався вибух, внаслідок якого виникла сильна пожежа&nbsp; - У Канаді зійшов з рейок і вибухнув потяг з нафтою
    За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, після чого стався вибух, внаслідок якого виникла сильна пожежа 

    Влада здійснила евакуацію жителів довколишніх сіл

    У четвер, 6 лютого, на півдні Канади зійшов з рейок та загорівся потяг, що перевозив нафту.

    Про це повідомляє CBC.

    «Потяг з'їхав з рейок та загорівся... Інцидент стався за понад 100 кілометрів на південний схід від міста Саскачеван», - йдеться у повідомленні.

    За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, після чого стався вибух, внаслідок якого виникла сильна пожежа.

    Влада здійснила евакуацію жителів довколишніх сіл. Інформації щодо постраждалих або жертв аварії поки що не надходило.

    До слова, наприкінці січня у Гонконгу пролунав вибух у лікарні.

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