У Швейцарії схвалили для використання вакцину Pfizer/BioNTech

Вакцина Pfizer/BioNTech може бути застосована для пацієнтів віком від 16 років і старше

Швейцарський національний регулятор у сфері лікарськихзасобів Swissmedic видав 19 грудня дозвіл на використання у Швейцарії вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це йдеться в заяві регулятора.

«Вакцина Pfizer/BioNTech схвалена після ретельного вивчення переваг і ризиків», – йдеться в заяві.

Повідомляється, що вакцина може бути застосована для пацієнтів віком від 16 років і старше.

Заявка Швейцарії на вакцину була подана два місяці тому, і національний регулятор, опрацювавши дані, дійшов висновку, що вакцина забезпечує понад 90% захисту через сім днів після другого щеплення.

«Дані, доступні на сьогоднішній день, показали порівняно високий рівень ефективності у всіх досліджених вікових групах, що відповідає вимогам безпеки», – вказав швейцарський регулятор.

Нагадаємо, 14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

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Джерело: Радіо Свобода