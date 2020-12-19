У Швейцарії схвалили для використання вакцину Pfizer/BioNTech
Вакцина Pfizer/BioNTech може бути застосована для пацієнтів віком від 16 років і старше
Швейцарський національний регулятор у сфері лікарськихзасобів Swissmedic видав 19 грудня дозвіл на використання у Швейцарії вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.
Про це йдеться в заяві регулятора.
«Вакцина Pfizer/BioNTech схвалена після ретельного вивчення переваг і ризиків», – йдеться в заяві.
Повідомляється, що вакцина може бути застосована для пацієнтів віком від 16 років і старше.
Заявка Швейцарії на вакцину була подана два місяці тому, і національний регулятор, опрацювавши дані, дійшов висновку, що вакцина забезпечує понад 90% захисту через сім днів після другого щеплення.
«Дані, доступні на сьогоднішній день, показали порівняно високий рівень ефективності у всіх досліджених вікових групах, що відповідає вимогам безпеки», – вказав швейцарський регулятор.
Нагадаємо, 14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.
Джерело: Радіо Свобода