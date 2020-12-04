Байден пообіцяв публічно вакцинуватися від коронавірусу

Джо Байден: люди втратили віру в здатність вакцини працювати

Майбутній глава Білого дому вважає, що його вакцинація допоможе продемонструвати безпечність препарату

Обраний президент США Джо Байден заявив, що публічно вакцинується від коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Майбутній глава Білого дому вважає, що це допоможе продемонструвати безпечність препарату.

Крім того, Байден пообіцяв зберегти головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі.

«Люди втратили віру в здатність вакцини працювати», – сказав Байден в інтерв'ю CNN.

До слова, колишні президенти США – Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон заявили про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від коронавірусної інфекції.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі дав пораду адміністрації майбутнього президента Джо Байдена щодо зниження захворюваності на коронавірус.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Вчені стверджують, що Covid-вакцина Moderna дає імунітет щонайменше на три місяці.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.