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    США розпочали масову Covid-вакцинацію

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    Як вакцину лікарі використовують схвалену Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) розробку компаній Pfizer і BioNTech - США розпочали масову Covid-вакцинацію
    Як вакцину лікарі використовують схвалену Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) розробку компаній Pfizer і BioNTech

    Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк

    У США у понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації проти корона вірусу. Про це повідомляють американські ЗМІ.

    Як вакцину лікарі використовують схвалену Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) розробку компаній Pfizer і BioNTech.

    Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    Раніше генерал Густав Перна, який відповідає за поширення препарату в США, заявив, що за вихідні у всій країні до спеціально обладнаних центрів буде доставлено 3 млн доз вакцини.

    Напередодні з виробничого об'єкта компанії Pfizer у місті Каламазу в Мічигані вирушили до різних частин країни вантажні автомобілі з вакцинами.

    У відеопосланні, розміщеному у Twitter у ніч на суботу, американський президент Дональд Трамп повідомив, що перше щеплення проти Covid-19 поза рамками клінічних випробувань буде зроблено в США найближчим часом.

    Він наголошував, що губернатори кожного штату визначатимуть, хто отримає вакцину насамперед.

    «Ми хотіли б, щоб першими стали літні люди, працівники системи охорони здоров'я і ті, хто перебуває на передовій (боротьби з коронавірусом). Це дасть змогу швидко і радикально скоротити кількість смертей і госпіталізацій», ─ сказав Трамп.

    США стали третьою після Великої Британії і Канади країною, яка схвалила використання препарату Pfizer/BioNTech для масової вакцинації.

    Вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech, потрібно зберігати за температури -70 градусів. Раніше компанії заявили про 95% ефективності препарату у третій - фінальній - стадії клінічних випробувань.

    У рамках першого етапу розподілу вакцин у Pfizer планують поставити 6,4 млн доз для США наприкінці грудня. Вакцина передбачає дві дози, які вводять з інтервалом у 21 день.

    Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у США з початку пандемії виявлено понад 16,7 млн випадків зараження на коронавірус, більше ніж 306 тис. пацієнтів померли і ще майже 9,7 млн осіб одужали.

    Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.

    Теги: ЗМІ США Дональд Трамп президент щеплення вакцинація коронавірус
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