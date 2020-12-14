США розпочали масову Covid-вакцинацію

Як вакцину лікарі використовують схвалену Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) розробку компаній Pfizer і BioNTech

Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк

У США у понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації проти корона вірусу. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Як вакцину лікарі використовують схвалену Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) розробку компаній Pfizer і BioNTech.

Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

Раніше генерал Густав Перна, який відповідає за поширення препарату в США, заявив, що за вихідні у всій країні до спеціально обладнаних центрів буде доставлено 3 млн доз вакцини.

Напередодні з виробничого об'єкта компанії Pfizer у місті Каламазу в Мічигані вирушили до різних частин країни вантажні автомобілі з вакцинами.

У відеопосланні, розміщеному у Twitter у ніч на суботу, американський президент Дональд Трамп повідомив, що перше щеплення проти Covid-19 поза рамками клінічних випробувань буде зроблено в США найближчим часом.

Він наголошував, що губернатори кожного штату визначатимуть, хто отримає вакцину насамперед.

«Ми хотіли б, щоб першими стали літні люди, працівники системи охорони здоров'я і ті, хто перебуває на передовій (боротьби з коронавірусом). Це дасть змогу швидко і радикально скоротити кількість смертей і госпіталізацій», ─ сказав Трамп.

США стали третьою після Великої Британії і Канади країною, яка схвалила використання препарату Pfizer/BioNTech для масової вакцинації.

Вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech, потрібно зберігати за температури -70 градусів. Раніше компанії заявили про 95% ефективності препарату у третій - фінальній - стадії клінічних випробувань.

У рамках першого етапу розподілу вакцин у Pfizer планують поставити 6,4 млн доз для США наприкінці грудня. Вакцина передбачає дві дози, які вводять з інтервалом у 21 день.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у США з початку пандемії виявлено понад 16,7 млн випадків зараження на коронавірус, більше ніж 306 тис. пацієнтів померли і ще майже 9,7 млн осіб одужали.

Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.