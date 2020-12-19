Розробник російської Covid-вакцини назвав причину, коли щеплення не допомагає

Росіян попередили, що під час вакцинації не можна пити алкоголь

«Спутник V» може не захистити від коронавірусу, якщо в людини під час вакцинації був стресовий стан

Російська Covid-вакцина «Спутник V» може не захистити від коронавірусу, якщо в людини під час вакцинації був стресовий стан. Про це заявив Олександр Гінцбург, керівник Центру Гамалії, який розробив вакцину.

«Абсолютного захисту жодна вакцина не гарантує. Ті 5%, що залишилися (вакцина нібито ефективна на 95% — ред.) — це люди, які чомусь не відповіли утворенням антитіл і природних клітин на введення вакцинного препарату. Це стан, коли або в людини початковий імунодефіцитний стан, або під час вакцинації був стресовий стан», — сказав він.

Гінцбург додав, що в такому разі пацієнту потрібен аналіз лікаря або ж повторна вакцинація.

Раніше розробники російської вакцини розповіли ще про одну умову, якої треба дотримуватися, аби вакцина працювала. Так, росіян попередили, що під час вакцинації не можна пити. Забороняється вживати алкоголь за 14 днів до вакцинації і потім ще 42, тобто загалом вакцинований росіянин повинен не пити 56 днів!

До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

У світі станом на 19 грудня коронавірус зафіксували у понад 76,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 53,3 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.