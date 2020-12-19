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    У світі

    Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі: відео

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    Нетаньяху вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі - Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі: відео
    Нетаньяху вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі
    Фото: facebook.com/Netanyahu

    Прем’єр першим в Ізраїлі зробив щеплення

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу першим у країні щеплився від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі.

    Трансляція велася на сторінці прем'єра в Facebook.

    Разом з ним вакцинувалася і міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

    «Невеличка ін'єкція для людини, величезний крок для здоров' я всіх. Зробіть щеплення!» – написав Нетаньяху після вакцинації.

    Раніше канцелярія Нетаньягу повідомила, що прем'єр зробить щеплення в прямому ефірі, «щоб бути особистим прикладом і спонукати широкий загал до вакцинації».

    Після вакцинації Нетаньягу заявив, що до кінця грудня в країну повинні прибути мільйони доз вакцини Pfizer. Також він закликав щепитися від коронавірусу всіх ізраїльтян.

    Нагадаємо, що Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19.

    Наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

    До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.

    Теги: Ізраїль Facebook щеплення Беньямін Нетаньягу коронавірус
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