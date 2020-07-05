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    У світі

    У Швейцарії співробітниця зоопарку померла після нападу тигриці

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    Слідчі з'ясовують, як стався трагічний інцидент і чому співробітниця зоопарку виявилася в одному приміщенні з хижаком - У Швейцарії співробітниця зоопарку померла після нападу тигриці
    Слідчі з'ясовують, як стався трагічний інцидент і чому співробітниця зоопарку виявилася в одному приміщенні з хижаком
    Фото: 20min.ch

    Тварина напала на 55-річну працівницю зоопарку в той момент, коли вона перебувала у вольєрі

    Співробітниця зоопарку в Цюріху померла після нападу амурської тигриці. Про це повідомляє портал 20 Minuten.

    Інцидент стався в суботу, 4 липня. Тварина напала на 55-річну працівницю зоопарку в той момент, коли вона перебувала у вольєрі. Прибулі на місце рятувальники змогли відвернути увагу хижачки і забрати постраждалу з вольєра. Однак, незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося.

    За даними видання, на жінку напала тигриця на прізвисько Ірина. За фактом нападу поліція, прокуратура і фахівці інституту криміналістики почали розслідування. Їм належить з'ясувати, чому співробітниця і тигр виявилися в вольєрі одночасно.

    Крім тигриці Ірини, якій п’ять років, в зоопарку утримується тигр на прізвисько Саян. Йому 4,5 року. Він проживає в звіринці з лютого 2018 року.

    Як повідомлялося, навесні тигриця у зоопарку Бронкса Нью-Йорка заразилася коронавірусом від людини.

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