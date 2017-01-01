У Сирії протягом листопада понад 600 разів вибухали бочкові бомби
- Сьогодні, 17:30
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Бомби на цивільне населення скидали ВПС режиму Асада
Впродовж листопада 2017 року сили режиму сирійського президента Башара Асада застосовували бочкові бомби 613 рази. Про це повідомляє Сирійська організація з прав людини (SNHR), передає агентство Anadolu.
«Тим самим кількість бочкових бомб, скинутих на райони, підконтрольні загонам озброєної опозиції, з початку року досягла 5931», - йдеться в повідомленні.
Так, у січні 2017 року прибічники Асада застосовували бочкові бомби 634 рази, в лютому - 502, у березні 495, в квітні - 938, в травні - 412, в червні - 1271, в липні - 224, в серпні - 92, у вересні - 216, в жовтні - 613 рази.
Відзначається, що ВПС режиму Асада скидали бочкові бомби в основному на передмістя Дамаску в Дейр-ез-Зорі і Хамі. 99 відсотків цих атак було спрямовано проти цивільних осіб. 12 відсотків потерпілих в результаті застосування бочкових бомбових ударів - жінки, 35 відсотків - діти.
Прибічники Асада використовують бочкові бомби у зв'язку з низькою собівартістю і високою руйнівною силою. Залежно від об'єму вибухових речовин, одна бомба може спричинити руйнівну дію в радіусі 50-200 метрів.