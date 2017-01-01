У Сирії протягом листопада понад 600 разів вибухали бочкові бомби

Бомби на цивільне населення скидали ВПС режиму Асада

Впродовж листопада 2017 року сили режиму сирійського президента Башара Асада застосовували бочкові бомби 613 рази. Про це повідомляє Сирійська організація з прав людини (SNHR), передає агентство Anadolu. «Тим самим кількість бочкових бомб, скинутих на райони, підконтрольні загонам озброєної опозиції, з початку року досягла 5931»,



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Бомби на цивільне населення скидали ВПС режиму Асада

Впродовж листопада 2017 року сили режиму сирійського президента Башара Асада застосовували бочкові бомби 613 рази. Про це повідомляє Сирійська організація з прав людини (SNHR), передає агентство Anadolu.

«Тим самим кількість бочкових бомб, скинутих на райони, підконтрольні загонам озброєної опозиції, з початку року досягла 5931», - йдеться в повідомленні.

Так, у січні 2017 року прибічники Асада застосовували бочкові бомби 634 рази, в лютому - 502, у березні 495, в квітні - 938, в травні - 412, в червні - 1271, в липні - 224, в серпні - 92, у вересні - 216, в жовтні - 613 рази.

Відзначається, що ВПС режиму Асада скидали бочкові бомби в основному на передмістя Дамаску в Дейр-ез-Зорі і Хамі. 99 відсотків цих атак було спрямовано проти цивільних осіб. 12 відсотків потерпілих в результаті застосування бочкових бомбових ударів - жінки, 35 відсотків - діти.

Прибічники Асада використовують бочкові бомби у зв'язку з низькою собівартістю і високою руйнівною силою. Залежно від об'єму вибухових речовин, одна бомба може спричинити руйнівну дію в радіусі 50-200 метрів.