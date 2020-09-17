У Сирії різко відреагували на наміри Трампа вбити президента Асада



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Дональд Трамп зізнався, що збирався ліквідувати президента Сирії Башара Асада

«Американська адміністрація застосовує ті ж методи, що і терористи», – заявили у МЗС Сирії

Міністерство закордонних справ Сирії назвало «безрозсудним мисленням» заяву президента США про наміри ліквідувати главу Сирії Башара Асада.

Про це повідомляє державне агентство Sana.

«Зізнання Трампа підтверджують, що США є державою, що знаходиться поза законом, а американська адміністрація застосовує ті ж методи, що і терористи, тобто вбивства та розправи», – заявили в МЗС.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що кілька років тому виступав за те, щоб організувати операцію по ліквідації глави сирійського режиму Башара Асада, але відмовився від цієї ідеї.

«Я думав, що краще його ліквідувати. Ми були готові. Однак Метттіс (Джеймс Меттіс, екс-глава Пентагону — ред) був проти», – сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, що в 2018 році Трамп публічно заявляв, що повідомлення ЗМІ про американські плани щодо усунення Асада не відповідають дійсності.

Зазначимо, цього літа правляча партія арабського соціалістичного відродження («Баас») сирійського президента Башара Асада перемогла на парламентських виборах.

У Держдепартаменті США сирійські вибори назвали «зрежисованими». «З тих пір, як до влади прийшла партія Асада «Баас», в Сирії не було вільних і справедливих виборів, і цей рік не став винятком», - заявила представниця Держдепартаменту Морган Ортагус.

Нагадаємо, у 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада. Протести в Сирії переросли у війну з опозицією, яка триває вже 9 років і призвела до загибелі майже 400 тисяч людей. Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії.