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    У світі

    Момент ліквідації сирійськими ополченцями російського генерала попав на відео

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    <p>Ісламська держава взяла відповідальність за загибель російського генерала</p> - Момент ліквідації сирійськими ополченцями російського генерала попав на відео

    Ісламська держава взяла відповідальність за загибель російського генерала

    Російського генерал-майора В’ячеслава Гладких розірвало фугасом у Сирії

    На відео видно, що саморобний вибуховий пристрій спрацював після того, як російські військові зупинилися на місці, де в засідку потрапив конвой урядових сил. Під час вибуху поранення зазнали ще кілька російських і сирійських військовослужбовців у провінції Дейр-Ез-Зор. Про це повідомляє Directorate 4.

    Як повідомлялося раніше, у Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув генерал.

    У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що під час вибуху ще троє російських військовослужбовців отримали поранення. Інцидент стався за 15 км від міста Дейр ез-Зор.

    Зазначається, що загиблим був генерал-майор РФ В’ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі «військового радника».

    Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.

    Ісламська держава взяла відповідальність за загибель російського генерала.

    Сирія Міноборони РФ військові Ісламська держава
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