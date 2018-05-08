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    У Сирії розбився російський гелікоптер: двоє загиблих

    Тіла загиблих російських пілотів знайдені та доставлені на аеродром
    Під час виконання планового польоту над східними районами Сирії потрапив в аварію російський вертоліт Ка-52, обидва пілоти загинули. Про це повідомляє федеральне агентство «РИА-Новости» з посиланням на Міноборони РФ. «За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність»,
    • Сьогодні, 00:15
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    У Сирії зазнав аварії російський вертоліт Ка-52
    Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
    У Сирії зазнав аварії російський вертоліт Ка-52

    Тіла загиблих російських пілотів знайдені та доставлені на аеродром

    Під час виконання планового польоту над східними районами Сирії потрапив в аварію російський вертоліт Ка-52, обидва пілоти загинули.

    Про це повідомляє федеральне агентство «РИА-Новости» з посиланням на Міноборони РФ.

    «За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність», — заявили у оборонному відомстві.

    Зазначається, що тіла загиблих пілотів знайдені та доставлені на аеродром. 

    Сирія авіакатастрофа Міноборони РФ вертоліт гелікоптер
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