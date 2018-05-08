У Сирії розбився російський гелікоптер: двоє загиблих
- Сьогодні, 00:15
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Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
У Сирії зазнав аварії російський вертоліт Ка-52
Тіла загиблих російських пілотів знайдені та доставлені на аеродром
Під час виконання планового польоту над східними районами Сирії потрапив в аварію російський вертоліт Ка-52, обидва пілоти загинули.
Про це повідомляє федеральне агентство «РИА-Новости» з посиланням на Міноборони РФ.
«За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність», — заявили у оборонному відомстві.
Зазначається, що тіла загиблих пілотів знайдені та доставлені на аеродром.