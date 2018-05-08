У Сирії розбився російський гелікоптер: двоє загиблих

Тіла загиблих російських пілотів знайдені та доставлені на аеродром

Під час виконання планового польоту над східними районами Сирії потрапив в аварію російський вертоліт Ка-52, обидва пілоти загинули. Про це повідомляє федеральне агентство «РИА-Новости» з посиланням на Міноборони РФ. «За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність»,