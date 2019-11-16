У Сирії стався теракт поблизу кордону з Туреччиною – є загиблі
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Жертвами вибуху стали 18 людей
На півночі Сирії у суботу, 16 листопада, стався теракт поблизу кордону з Туреччино, в результаті чого загинули щонайменше 18 людей.
Про це повідомляє Анадолу.
Як повідомили в Міністерстві національної оборони Туреччини, сьогодні у сирійському місті Ель-Баб, розташованому неподалік турецького кордону, пролунав вибух. Попередньо, поблизу автобусної станції вибухнув автомобіль, який був начинений вибухівкою.
За попередніми даними, в результаті вибуху в Ель-Бабі загинули 18 мирних жителів та ще 27 отримали поранення. Існує ймовірність зростання кількості постраждалих. Сирійські сили безпеки вже приступили до розслідування інциденту.
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