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    У світі

    У Сирії стався теракт поблизу кордону з Туреччиною – є загиблі

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    У Сирії стався теракт поблизу кордону з Туреччиною – є загиблі
    Фото: АА

    Жертвами вибуху стали 18 людей

    На півночі Сирії у суботу, 16 листопада, стався теракт поблизу кордону з Туреччино, в результаті чого загинули щонайменше 18 людей.

    Про це повідомляє Анадолу.

    Як повідомили в Міністерстві національної оборони Туреччини, сьогодні у сирійському місті Ель-Баб, розташованому неподалік турецького кордону, пролунав вибух. Попередньо, поблизу автобусної станції вибухнув автомобіль, який був начинений вибухівкою.

    За попередніми даними, в результаті вибуху в Ель-Бабі загинули 18 мирних жителів та ще 27 отримали поранення. Існує ймовірність зростання кількості постраждалих. Сирійські сили безпеки вже приступили до розслідування інциденту.

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