У Києві паркувальники почали самостійно евакуювати автомобілі



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Авто переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві

Працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

За його словами, загалом із 11 листопада 2019 року інспектори самостійно евакуювали 37 автомобілів.

«Інспектор з паркування, виявивши автомобіль, який заважає руху транспорту або створює небезпеку для учасників руху, виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення правил зупинки та стоянки. Після цього авто евакуйовують», – пояснив Поворозник.

Він зазначив, що з 11 листопада 2019 року КП «Центр організації дорожнього руху» використовує для переміщення транспортних засобів комунальний та приватний транспорт на договірних засадах, що, у свою чергу, збільшило кількість евакуаторів для роботи.

«Авто переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повернути своє авто власник може після сплати штрафу», – наголосив Поворозник.

Він додав, що у місті, окрім того, спільно працюють інспектори з паркування та патрульні. Вони звільняють смуги громадського транспорту від припаркованих авто.

Поворозник зазначив, що 12 листопада Київська міська рада ухвалила рішення щодо надання повноважень Департаменту транспортної інфраструктури проводити конкурс із визначення суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть доставку тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик чи стоянку та укладати договори про надання послуг із транспортування транспортних засобів.

«Це рішення дає нам можливість залучити до евакуації або переміщення авто не тільки комунальні підприємства, а й підприємства інших форм власності. Якщо це єдиний метод навчити водіїв не порушувати правила дорожнього руху, то ми будемо використовувати його», – поінформував Поворозник.

Загалом за період із 2 липня до 10 листопада інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму 1,476 млн грн.

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

24 червня Кличко показав відео, як працюють у столиці інспектори з паркування.

Як повідомлялося, працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.