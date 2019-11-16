Луценко звинуватив Йованович у брехні під присягою у Конгресі США
Вона бреше. І я маю докази – Луценко
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив експосла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою у Конгресі США.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Йованович під час відкритих слухань у Палаті представників в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявила, що ніколи не давала вказівок Луценку щодо людей, проти яких необхідно проводити розслідування в Україні.
За її словами, колишній генпрокурор визнав, що цього списку не існувало. Проте, Луценко звинуватив Йованович у брехні під присягою та пообіцяв надати докази.
«Вона бреше. І я маю докази», – написав Луценко у Facebook у коментарі до посту старшого наукового співробітника Атлантичної ради Адріана Каратницького.
15 листопада в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь в слуханнях брала експосол США в Україні Марі Йованович.
Нагадаємо, колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович спростувала, що забороняла українським правоохоронним органам здійснювати кримінальне переслідування деяких осіб.