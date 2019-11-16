  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Луценко звинуватив Йованович у брехні під присягою у Конгресі США

    • Розсилка
    Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко&nbsp; - Луценко звинуватив Йованович у брехні під присягою у Конгресі США
    Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко 

    Вона бреше. І я маю докази – Луценко

    Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив експосла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою у Конгресі США.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Йованович під час відкритих слухань у Палаті представників в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявила, що ніколи не давала вказівок Луценку щодо людей, проти яких необхідно проводити розслідування в Україні.

    За її словами, колишній генпрокурор визнав, що цього списку не існувало. Проте, Луценко звинуватив Йованович у брехні під присягою та пообіцяв надати докази.

    «Вона бреше. І я маю докази», – написав Луценко у Facebook у коментарі до посту старшого наукового співробітника Атлантичної ради Адріана Каратницького.

    15 листопада в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь в слуханнях брала експосол США в Україні Марі Йованович.

    im-35352352355

    Нагадаємо, колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович спростувала, що забороняла українським правоохоронним органам здійснювати кримінальне переслідування деяких осіб

    Юрій Луценко Генпрокурор США посол розслідування Марі Йованович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ