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    У світі

    У Сомалі щонайменше вісім військових загинули унаслідок нападу терористів

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    У Сомалі щонайменше вісім військових загинули унаслідок нападу терористів

    Напад стався на базі сомалійських збройних сил

    Унаслідок нападу терористів на військову базу у Сомалі загинули щонайменше вісім військовослужбовців. 

    Про це повідомляє Anadolu.

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    «Щонайменше вісім військовослужбовців урядових сил були вбиті, ще кілька поранені унаслідок нападу бойовиків сомалійської гілки аль-Каїди аль-Шабааб на базу Сомалійської національної армії у провінції Нижній Шабель», – заявили місцеві чиновники.

    Напад стався на базі сомалійських збройних сил в околицях Ель-Саліні, поблизу портового міста Марка, столиці регіону Нижній Шабель, в неділю вранці.

    Унаслідок перестрілки бойовики також зазнали втрат.

    Як повідомлялося, 13 липня, щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху бомби і подальшої стрілянини у фешенебельному готелі в портовому місті Кісмайо у Сомалі.

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