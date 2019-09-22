У Сомалі щонайменше вісім військових загинули унаслідок нападу терористів



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Напад стався на базі сомалійських збройних сил

Унаслідок нападу терористів на військову базу у Сомалі загинули щонайменше вісім військовослужбовців.

Про це повідомляє Anadolu.

«Щонайменше вісім військовослужбовців урядових сил були вбиті, ще кілька поранені унаслідок нападу бойовиків сомалійської гілки аль-Каїди аль-Шабааб на базу Сомалійської національної армії у провінції Нижній Шабель», – заявили місцеві чиновники.

Напад стався на базі сомалійських збройних сил в околицях Ель-Саліні, поблизу портового міста Марка, столиці регіону Нижній Шабель, в неділю вранці.

Унаслідок перестрілки бойовики також зазнали втрат.

Як повідомлялося, 13 липня, щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху бомби і подальшої стрілянини у фешенебельному готелі в портовому місті Кісмайо у Сомалі.