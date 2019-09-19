У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото



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У результаті вибуху бетонні конструкції отримали пошкодження, але арматура не постраждала

З'явилися подробиці вибуху моста в окупованому бойовиками Луганську, який стався в ніч на 19 вересня.

Як заявив так званий «міністр внутрішніх справ «ЛНР» Ігор Корнет, мова йде про терористичний акт.

З його слів, теракт був проведений шляхом підриву трьох опор моста. В результаті інциденту бетонні конструкції отримали пошкодження, але арматура не постраждала.

У зв'язку з інцидентом бойовики посилили охорону стратегічних об'єктів. Зокрема, мова йде про посилену охорону електростанцій, шляхопроводів та інших об'єктів.

Також в мережі показали свіжі фотографії з місця подій. На них видно, що міст зазнав серйозних ушкоджень в результаті вибуху.

Як повідомлялось, ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів на Луганщині.