  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото

    • Розсилка
    У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото

    У результаті вибуху бетонні конструкції отримали пошкодження, але арматура не постраждала

    З'явилися подробиці вибуху моста в окупованому бойовиками Луганську, який стався в ніч на 19 вересня.

    Як заявив так званий «міністр внутрішніх справ «ЛНР» Ігор Корнет, мова йде про терористичний акт.

    З його слів, теракт був проведений шляхом підриву трьох опор моста. В результаті інциденту бетонні конструкції отримали пошкодження, але арматура не постраждала.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото
    У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото
    У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото
    У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото
    У Луганську бів підірваний міст: з'явилися фото

    У зв'язку з інцидентом бойовики посилили охорону стратегічних об'єктів. Зокрема, мова йде про посилену охорону електростанцій, шляхопроводів та інших об'єктів.

    Також в мережі показали свіжі фотографії з місця подій. На них видно, що міст зазнав серйозних ушкоджень в результаті вибуху.

    Як повідомлялось, ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів на Луганщині.

    Читайте також
    теракт бойовики на Донбасі Донбас війна мова Луганськ міст Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ