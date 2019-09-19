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    У Києві столичного депутата вдарили цеглиною по голові

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    Зараз стан Володимира Назаренка нормальний - пресслужба - У Києві столичного депутата вдарили цеглиною по голові
    Зараз стан Володимира Назаренка нормальний - пресслужба

    Назаренко отримав удар цеглиною по голові на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32

    У Києві сьогодні, 19 вересня, скоєно напад на столичного депутата Володимира Назаренка.

    Про це йдеться на сторінці партії «Свобода» у Facebook.  

    Зазначається, що Назаренко отримав удар цеглиною по голові на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32 під час виконання своїх депутатських обов’язків.

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    У Києві столичного депутата вдарили цеглиною по голові
    У Києві столичного депутата вдарили цеглиною по голові

    «Свободівець розбирався на місці з ситуацією. Зараз його стан нормальний, чекає на швидку медичну допомогу», - написали у пресслужбі партії і додали, що це вже не вперше представники забудовників нападають на Назаренка, який бореться проти незаконного будівництва у столиці.

    У пресслужбі поінформували, що зловмисника, який напав на депутата затримали.

    Як повідомлялося, невідомі тяжко побили заступника Кличка. Постраждалий у реанімації.

    Київ депутат Свобода партії напад Facebook
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