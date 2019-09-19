У Києві столичного депутата вдарили цеглиною по голові



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Зараз стан Володимира Назаренка нормальний - пресслужба

Назаренко отримав удар цеглиною по голові на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32

У Києві сьогодні, 19 вересня, скоєно напад на столичного депутата Володимира Назаренка.

Про це йдеться на сторінці партії «Свобода» у Facebook.

Зазначається, що Назаренко отримав удар цеглиною по голові на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32 під час виконання своїх депутатських обов’язків.

«Свободівець розбирався на місці з ситуацією. Зараз його стан нормальний, чекає на швидку медичну допомогу», - написали у пресслужбі партії і додали, що це вже не вперше представники забудовників нападають на Назаренка, який бореться проти незаконного будівництва у столиці.

У пресслужбі поінформували, що зловмисника, який напав на депутата затримали.

Як повідомлялося, невідомі тяжко побили заступника Кличка. Постраждалий у реанімації.