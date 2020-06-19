Український Оскарівський комітет оголосив нові дати відбору фільмів



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Американська кіноакадемія перенесла церемонію вручення премії «Оскар» на квітень 2021 року

Із 25 серпня до 8 вересня відбуватиметься прийом заявок на участь у відборі

Український Оскарівський Комітет оновлює умови та терміни прийому заявок і строки проведення відбору й висунення фільму від України на здобуття премії «Оскар».

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

«У зв’язку з перенесенням через пандемію церемонії вручення 93-ї премії «Оскар» з 28 лютого на 25 квітня 2021 року, Український Оскарівський комітет оновлює умови та терміни прийому заявок і строки проведення відбору й висунення фільму від України на здобуття премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в номінації «Міжнародний повнометражний фільм», - йдеться у повідомленні.

Отже, з 25 серпня до 8 вересня 2020 р. відбуватиметься прийом заявок на участь у відборі. Комітет їх розгляне у період з 9 до 23 вересня, а 24 вересня відбудеться його засідання й оголошення результатів відбору.

Церемонія нагородження кінопремії «Оскар» вперше за 40 років переноситься на два місяці через пандемію коронавірусу. Вона має відбутися 25 квітня 2021 року.

Раніше американська кіноакадемія заявила, що з 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз.

Нагадаємо, цьогоріч переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм»вперше в історії стали іншомовні «Паразити».